七人欖球賽︱欖總擬包酒店讓運動員隔離　海外觀眾料不獲豁免檢疫

停辦兩年後，香港國際七人欖球賽落實今年11月復辦。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日（1日）早上於港台節目上表示，相信海外觀眾來港時亦須與其他來港人士接受同樣的檢疫要求，未必有特別安排。他又認為既然演唱會也有很多人入場而不致太危險，室外進行的七欖活動風險更有限。



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曾：演唱會亦很多人進場 室外活動風險更有限

曾祈殷指，相信不少人都樂見香港走向復常之路，與國際恢復文化等領域的交流，現時對疫情審慎樂觀，起碼沒有急速反彈，只要無新變種病毒就不用太過擔心。他指，任何措施的調整都有「相對風險」，只要平衡好就可以，對球員以「氣泡」形式閉環管理，希望可以將風險降至最低。

比賽復辦，另一個關注點在於觀賽人士，尤其如何對待海外有意來港觀賽者。曾祈殷相信有關檢疫安排會與其他海外來港人士一視同仁，入場前不會再作額外的檢測，而他們到場後亦需要使用「安心出行」、適當佩戴口罩、不能於座位上除罩飲食等，座位之間亦估計有距離限制，加上活動是在室外進行，風險不至太高，舉例指近日有一些演唱會活動，入場人士也很多，但也不至太危險。

林琳：海外觀眾亦須跟足檢疫安排

有跟進活動的立法會選委界議員、民建聯林琳表示，欖球總會向其透露，將會承包一間檢疫酒店讓運動員隔離，相信屆時運動員要以「氣泡」形式，乘車往返指定地點訓練，減少外間接觸，定期作核酸檢測，但未必能像往常般和商會互動，具體細節要待政府公布。她指，如果是像原先14日檢疫，很多球隊都表明不會來港，但7日比較可接受。

觀眾安排方面，林琳指海外人士來港觀賽時，檢疫安排相信要跟足，不會獲豁免檢疫。又憶述過往七欖活動，本港不同的商會和公司，都會在現場包下一些包廂，所以相信活動仍對觀眾有一定吸引力。