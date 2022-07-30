香港國際七人欖球賽終回歸　獲政府批准11月初上演

因疫情關係，香港國際七人欖球賽停辦3年，香港欖總今日（30日）宣布，在11月4至6日復辦七欖賽。



香港國際七人欖球賽一再因為疫情而押後，年初曾經透露今年有望復辦。香港欖球總會宣布，七欖賽鐵定於11月4至6日上演，相隔3年半再度舉行這項國際賽事。

七欖賽獲政府批准舉行，欖總發聲明指，將繼續與政府方面磋商，並依照防疫措施進行賽事，欖總方面會盡快與各單位聯絡，希望公布包括票務等賽事相關詳情。

欖總主席唐諾生（Patrick Donovan）透過聲明表示，七欖賽重臨香港，有信心將與以往一樣成功：「香港國際七人欖球賽3年半後復辦，欖總在前期面對不少困難，但我有信心這將是一場非常特別的賽事。感謝政府、贊助商和國際欖球理事會（World Rugby）的支持，我很高興能夠再次與全球的球迷於香港國際七人欖球賽中相見！」

香港國際七人欖球賽11月復辦。（資料圖片）

更多七欖賽相關報道：