7人欖球賽停辦逾3年將11.4開鑼　楊潤雄︰運動員以氣泡及閉環管

本港疫情持續，長時間封關影響各行各業的發展。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今早（30日）於商台節目《政經星期六》表示，停辦逾3年的「香港國際七人欖球賽」將復辦，屆時以氣泡及閉環管理的方式，接送運動員往返酒店及場館。其後，欖球總會亦公布，獲政府批准於11月4日至6日舉行賽事，將盡快公布票務安排等詳情。



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閉環管理運動員往返酒店及場館

楊潤雄表示，七人欖球比賽為本港品牌項目，指市民或抱有嘉年華的誤解，以為運動員來港比賽為喝酒。他指，運動員生活規律並不會喝酒，今年舉辦的七人賽，將以氣泡及閉環管理的方式，接送運動員往返酒店及場館。他期望本港體育能專業化，繼續健康發展。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄。（資料圖片／李澤彤攝）

七人欖球賽11月4日復辦

欖球總會今午表示，歷經逾3年停辦比賽，終獲政府批准，確定11月4日至11月6日，可復辦「香港國際七人欖球賽」。總會指，贊助商和世界橄欖球聯盟的支持，並將繼續與政府磋商，遵照屆時的防疫措施。此外，總會將從下周起與所有持份者聯絡，以盡快公布賽事細節，如票務資訊等。

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港協奧委會已成立小組檢討

楊潤雄表示，在制度方面需要提供足夠資源，給精英運動員能發揮所長，在比賽上表現實力。但他亦指，未來重點並非放在精英運動員，而是運動普及化，以培育下一個梯隊，以繼續推動體育發展。他稱，明白社會過往擔心管理問題，例如挑選運動員的準則，港協奧委會已成立小組，並會見約六成體育總會，明年將提交檢討報告，提出初步建議。

除了體育外，被問到如何保持創作自由的空間。楊潤雄強調，本港仍然是開放的社會，《國安法》提供基本自由保障，創作及新聞自由亦不受限制，惟該自由不可危害國家安全，為最基本原則。「大家睇到人身表達自由冇好大影響，基本自由仍然喺度。」他亦認為，文化工作者仍能在一國兩制下，發展獨有特色的優勢，因此不感到擔心。