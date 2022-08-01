臨時選民登記冊發表　載逾441萬選民　新登記選民3.58萬名

2022年地方選區、功能界別及選舉委員會界別分組臨時選民／投票人登記冊及取消登記名單今日（1日）發表。地方選區臨時選民登記冊載有逾441.84萬名選民。今年選民登記周期，有約3.58萬名新登記選民和約77.49萬個已登記地方選區選民更新資料的申請。



功能界別方面，臨時選民登記冊載有約21.46萬名選民，數字已計算新登記選民、選民在功能界別之間登記的轉換、選民因離世或經查訊程序後被納入取消登記名單等變動。選舉委員會界別分組方面，臨時投票人登記冊載有7,975名投票人。

選舉事務處呼籲市民登入「選民資料網上查閱系統」（www.voterinfo.gov.hk）查閱其最新登記資料，以及查看是否被載入取消登記名單內。巿民亦可在辦公時間內致電選舉事務處熱線（2891 1001）查詢上述資料。如有疑問，須於8月25日或之前聯絡選舉事務處。

選舉事務處發言人說，選舉事務處會郵寄登記通知書予新登記選民／投票人確認已完成其選民登記，而更新登記資料的選民／投票人，除收到郵寄通知書外，亦會收到短訊或電郵（如有提供）提示其選民登記資料已經更新。