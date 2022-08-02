美食博覽禁試食 黃家和憂參展商卻步 倡仿傚食肆疫下營運方式
撰文：文睿
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美食博覽2022下周四（11日）一連5日舉行，貿發局表示，場內不能除口罩亦不設試食，但將於11月舉行的香港國際七人欖球賽，觀眾卻可在座位上飲酒，「雙重標準」引來各界爭議。餐飲聯業協會會長黃家和接受《商台》訪問，不准試食會影響參展商生意，或減低參展意欲，使展商數目減少。
黃家和直言，美食博覽已連續兩年有飲食限制，去年劃分飲食區域，供市民在特定地區試食，試食區內設有枱及人數限制。有參展商當時反映，生意額明顯受「不設試食」而影響，但今年貿發局早已向參展商提供飲食限制指引，甚至連飲食區域都沒設置。過往有不少參展商依賴試食吸引顧客，若堅持「不設試食」，或會減低參展商參展意欲。
他表示，過往的美食博覽每日人流可高達20萬人次，明白當局有防疫風險考慮。至於同樣有大量市民聚集的七人欖球賽，卻有較寬鬆的飲食限制，他直言「難以評斷是否公道，難道當局會為七人欖球賽的觀眾提供特別的口罩，以減低疫情傳播風險？」
黃家和希望當局可重新考慮，建議美食博覽可仿傚普通食肆的防疫措施，如登記安心出行、限制場內人數等，認為做法安全。
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