高官追落後加薪　李家超月薪逾45萬元　司局長薪酬高過多國元首

特區政府官員薪酬向來優厚，《香港01》向特首辦及多個政策局查詢特首及問責官員薪酬，新任特首李家超現時每月薪酬為452,200元，較前任特首林鄭月娥的月薪約42萬元，增加約3萬元。

根據薪酬調整機制，一眾司局長的薪酬根據今年5月的丙類消費物價指數作出調整，新一屆政府今年7月上任後，政務司司長月薪為401,950元；財政司司長月薪為388,350元；律政司司長月薪為375,200元，而局長的月薪則增至362,500元。



李家超月薪增6萬元

行政長官薪酬定於政務司司長薪酬水平的112.5%，而司局長薪金每年根據丙類消費物價指數作出調整。不過，前特首林鄭月娥2020年起決定，問責官員連續兩年凍薪，期間根據機制所累積但未「加薪」的幅度，已介乎2.6%至2.8%。新一屆政府官員的薪酬將追回過去兩年的升幅，連同根據今年5月丙類消費物價的調整，一眾官員薪酬均大有進帳。

根據最新資料，特首薪酬增至約45萬元，換言之李家超月薪由出任政務司司長期間的約38.5萬元，增加逾6萬元。除此之外，特首每月可領取81,866元的非實報實銷酬酢津貼，用以支付在官邸舉行的公務款待開支。政務司司長及財政司司長每月則分別有40,958元及31,392元的非實報實銷酬酢津貼。

至於今屆政府新設的副司長職位，月薪統一為363,400元。特首辦主任葉文娟的月薪為362,500元。

新一屆特首及司局長月薪（自2022年7月1日起）



特首李家超：$452,200

政務司司長陳國基：$401,950

財政司司長陳茂波：$388,350

律政司司長林定國：$375,200

三司副司長：$363,400

政策局局長：$362,500



特首薪酬全球第二高 美英元首薪酬不及司局長

在全球國家及地區領導人之中，香港特首薪酬一直名列前茅，今次加人工後，仍是全球薪酬第二高的領導人，僅次月薪約104萬港元的新加坡總理李顯龍。

實際上，單計司局長的月薪已高過不少國家元首，美國總統拜登的年薪則為約312萬港元（40萬美元），即月薪約26萬港元；英國首相約翰遜，年薪為157萬港元（20萬美元），平均月薪約13萬港元，而日本首相年薪亦約為21萬美元。