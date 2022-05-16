司局長下屆薪酬追回加幅　葉劉護航：立會議員共渡時艱一齊唔加？

過去兩年因應疫情，現屆政府政治委任官員薪酬都無按機制加薪，兩年來累積、而未「加薪」的幅度已介乎2.6%至2.8%，薪津獨立委員會早前建議新一屆政府官員薪酬恢復按年調整薪酬，並追加過去兩年凍薪期間升幅。

立法會政制事務委員會今日（16日）討論相關事宜，有議員關注到市民不滿政府過去處理疫情上的表現，是否還應該追回加幅，有礙公眾觀感。不過身兼行政會議成員的新民黨主席葉劉淑儀認同追回加幅，反問如果按照上述的邏輯，立法會議員薪酬是否也應該不跟現有機制，不作調整。



狄志遠：政府過往表現難以說服市民

新思維主席狄志遠質疑，如果問責官員薪酬可以追回過去兩年因應經濟狀況而凍結的加幅，按照同一邏輯，最低工資為何仍是兩年一檢，而且沒有追回通脹。他又提到，當然明白政府官員薪酬有既定一套機制，但反問以今時今日的社會和經濟環境，是否應該以官員的表現作為最重要考慮，批評政府過去數月處理疫情上表現不佳，如何說服市民。工聯會黃國也提到，公務員過去兩年皆凍薪，以今年經濟狀況來說，隨時連續第3年凍薪，如果問責官員可以追回加幅，公務員又如何。

政制及內地事務局副局長胡健民指，委員會的報告已轉交候任特首辦公室考慮，下屆政府可以決定如何處理政治委任官員的薪酬安排。

林鄭月娥班子。（資料圖片）

周浩鼎：可設新機制 將表現列入調薪考慮因素

新民黨主席葉劉淑儀指，贊成政府官員薪酬按丙類消費物價指數調整，又指政治任命官員薪酬安排有一套既定準則，與公務員薪酬和最低工資不同，「如果你話唔應該跟通脹調整，咁立法會議員又點呢？如果大家覺得主要官員唔應該加，咁係咪立法會議員都共渡時艱『冚唪唥』唔加呢？」

她提到作為行政會議成員，同樣沒有行政權力，前年都自願減薪10%為期一年，政府甚至「擺烏龍」多扣3個月薪金，不過她沒有介懷，而且自願捐出一部份薪金，所以任何擔任公職人員的薪酬調整機制都有所不同，當日行會成員減薪亦是自發的事情，並不應該和最低工資或公務員薪金掛勾，「老實講，有啲市民眼中立法會議員都應該問責嗰喎，公務員都應該問責，疫情最嚴重時，市民都叫天不應，叫地不靈。」

委員會主席周浩鼎指，現有的機制十分清晰，薪酬的調整不會與表現掛勾，如果要求官員體現問責、將表現列入考慮因素，就需要設一個新機制，有關這一點政府未來在重組架構安排上可以考慮。