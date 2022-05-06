林鄭班子疫下凍薪2年　下屆一次過追加　司局長每年袋多10幾萬元

過去兩年因應疫情，現屆政府政治委任官員薪酬都無按機制加薪，兩年來累積、而未「加薪」的幅度已介乎2.6%至2.8%。換言之，因為凍薪，司局長現時每月「少收」大約一萬元。薪津獨立委員會建議，新一屆政府官員薪酬恢復按年調整薪酬，除了今年，還會追加過去兩年凍薪期間升幅。特首會同行會本周二（3日）已接納委員會建議。

委員會解釋，目前的凍薪安排是現屆政府所作的政治決定，屬自願性質，因此只適用於本屆管治班子。而新一屆政府官員的調薪幅度，追溯到凍結前是「回復至應有水平，而不應被視作加薪」。政府表示，建議將轉交候任行政長官辦公室考慮，並計劃向立法會政制事務委員會簡報建議。



下屆官員薪酬可回溯共三年「加幅」

以局長為例，現時每月薪酬凍結於348,100元，是2019年的水平。相比起2012年的298,115元，增加了近5萬元，增幅近17%。此幅度按照該七年間，丙類消費物價指數累積變動而釐定，反映了通脹對較高開支住戶的影響。2020年疫情下，林鄭在宣布問責官員共同凍薪，兩年來按機制，累積未加薪的幅度達2.6%至2.8%，按此計算，本年度局長薪酬理應為每月357,150元，即比現水平多出9,050元。

按照行會通過的建議，局長月薪還會在357,150元的水平上，再按本月出爐的物價指數變動再調升，共追回三年來的通脹變動。至於政務司司長、財政司司長及律政司司長，未計及今年物價指數變動，月薪已經分別應調升至396,000元、382,600元及369,650元。

現時政治委任制度下，共有43個職位，包括副局長及政治助理，但因為出缺，當中39個職務有官員出任。未來政府架構重組後，管治團隊勢進一步膨脹。

「實際」一欄顯示現時凍結在2019年的薪酬水平，「名義」一欄顯示計及過去兩年變動的「應有」薪酬水平。（政府文件）

委員會：只是回復應有水平 不應視作加薪

薪津委員會注意到，現時凍薪的安排，是現屆政府為展示管治團隊與社會共渡時艱，而決定即使過去兩年的丙類消費物價指數變動為正數，官員也不加薪，反而凍結在2019年7月的水平。委員會考慮過所有因素後，建議下屆官員的薪酬應恢復按年調整機制，跟隨丙類消費物價指數自2019年7月1日起的平均按年變動作出調整，即追回共三年的「增幅」。

委員會解釋「此舉旨在按財委會於2017年批准的機制把現金薪酬回復至應有水平，而不應被視作加薪。」

官員部分年假可折現 過往離任即一筆勾銷

委員會的建議還包括，將官員最多可累積年假由22天增至33天。而現行安排，未支取的假期會在官員離任時自動撤銷，委員會考慮到政治委任官員的角色和職責，因工作需要導致任內休假有困難，也難以如在任滿前一次過放取累積假期。委員會建議，容許官員不論是辭職、合約終止或任期屆滿，都可於離任時將不多於11天的未放取年假折算為現金。

有關委員會除了就政治委任官員的薪酬條款向特首提供意見，亦會檢討行會成員、立法會議員的薪津事宜。