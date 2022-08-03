佩洛西訪台｜梁振英支持中央反制　陳馮富珍：粗暴干涉中國內政

美國眾議院議長佩洛西訪台，全國政協副主席、前特首梁振英在Facebook表示：「堅決支持中國政府就美國國會眾議長佩洛西竄訪中國台灣地區採取的一切反制措施。」此外，全國政協常委陳馮富珍亦表示，佩洛西訪台是粗暴干涉中國內政。



陳馮富珍表示，佩洛西訪台粗暴干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整，肆意踐踏一個中國原則，嚴重威脅台海和平穩定，嚴重破壞中美關係。她認為，美方曾中美三個聯合公報中就「一個中國原則」對中方作出承諾，美方不得安排佩洛西訪台。

民建聯支持中央和軍隊反制

民建聯強烈譴責佩洛西竄訪台灣，認此舉嚴重違反「一個中國原則」和中美三個聯合公報的規定，侵犯中國主權和領土完整，向「台獨」分裂勢力發出了嚴重錯誤信號。

民建聯表示，堅定支持中央政府在台灣問題上的嚴正立場，決不坐視國家主權、安全、發展利益受損，決不允許任何人任何勢力侵犯和分裂祖國的神聖領土。民建聯全力支持我國政府和軍隊採取一切必要措施，對佩洛西這次錯誤行徑作出有力反制，又認為美國政治勢力挑弄台灣問題，為「台獨」分裂勢力撐腰，是美國在世界各地製造動蕩和災難的慣技，其目的完全是為美方的霸權私利服務，「台獨」分裂勢力妄圖勾結外部反華勢力謀「獨」，只會輸得更慘，為台灣帶來更大災難。

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工聯會：美國玩火必自焚

工聯會亦表示強烈譴責美國眾議院議長佩洛西罔顧中方的嚴正表態與警告，一意孤行訪台，是粗暴干涉中國內政，故意挑釁台海局勢與推動台灣分裂活動升級，以及破壞亞太地區的和平與穩定，嚴重破壞中美關係。工聯會說，美國玩火必自焚，必然引起世人公憤和譴責，也會受到其他國家的反制，最終必然是自取其辱。