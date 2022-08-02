佩洛西抵台︱朱立倫第一時間表歡迎　柯文哲稱不必與中國交惡

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯波洛西、佩羅西或裴洛西）專機於8月2日22時44分左右降落台北松山機場，隨後以一身粉紅套裝步出機艙。台灣官方由外交部長吳釗燮現場接機。在野黨方面，國民黨主席朱立倫第一時間發文表達歡迎；民眾黨主席柯文哲同表歡迎之餘，還強調「台灣要保持自己的主體性，我們和美日交好，卻不必與中國交惡」。



朱立倫在佩洛西現身台北後不久，即透過Facebook發文，表示「歡迎國際友人來訪，共同維護區域和平，穩固台美關係！」朱立倫說，今天，台灣與國際社會都相當關注佩洛西訪台的消息。作為中國國民黨主席，對於所有的國際友人來訪，他都要誠摯地表達歡迎之意。

朱立倫也表明國民黨的立場，指出要「捍衛中華民國、守護民主自由，維護區域和平」。朱立倫認為，任何深化台美關係、對台灣民主自由發展、經貿繁榮有幫助，更重要的是──對台灣人民有利的雙邊互動，國民黨都誠摯歡迎。

佩洛西飛抵台灣後，國民黨主席朱立倫隨即臉書發文表達歡迎之意。（截圖自Facebook／朱立倫）

文末，朱立倫提出自我期許，指在地緣政治風險逐漸升高的今天，國民黨從守護台灣人民安全、維護區域和平，以台灣利益優先的角度出發，「會和所有真誠關懷、願意幫助中華民國、幫助台灣的國際友人站在一起」。他強調，「我們也期待台美未來能有更多雙邊合作，共同促進區域和平、經濟發展，以及台美及世界人民的福祉。」

柯文哲同樣在Facebook發文，表態「台灣是世界的台灣，對於能夠協助我們跨進世界的朋友都應張開雙手歡迎」。他說，一個國家的人民，只要合法，都有權到其他國家旅遊訪問。佩洛西不管作為美國公民，或者是美國眾議院議長，來者是客，我們都表達歡迎。

話鋒一轉，柯文哲將重點轉到兩岸關係上面，表達他的擔憂。柯文哲表示，「佩洛西此行受到中方強烈反彈，直到出發前一刻，她都未將台灣列入出訪計劃。美國總統拜登（Joe Biden）一度表示，軍方不認為此時訪台是好主意。幾天前，拜登與習近平電話講了2小時又17分鐘，希望他們有一個彼此都能接受的妥協方案。但中國海關總署在昨晚宣佈台灣100多家食品禁止進口，不知又有多少台灣農漁民受害。」

台北市長兼民眾黨主席柯文哲也表態對佩洛西訪台的看法，指「台灣要保持自己的主體性，我們和美日交好，卻不必與中國交惡。台灣應該左右逢源，而不是左右為難。」（Facebook／柯文哲）

柯文哲提出他的觀點，指「美中台關係牽一髮動全身」，進而強調「台灣要保持自己的主體性，我們和美日交好，卻不必與中國交惡。台灣應該左右逢源，而不是左右為難。」

柯文哲最後建議，美中僵局短期無解，但雙方已經加強對話溝通歧見。夾在中間的台灣，更應該與中國、美國保持暢通聯絡管道，才能有效避免危機。他說，台灣是世界的台灣，對於能夠協助我們跨進世界的朋友都應張開雙手歡迎。我們期待與世界共好、一同進步。衷心期盼藉由與世界的交流，可以促進台灣周邊乃至整個泛太平洋的和平願景。

此外，民進黨籍桃園市長鄭文燦也有發文表示歡迎，指他曾於2019年訪美期間拜見過佩洛西議長，讚揚佩洛西「不僅是《台灣關係法》的重要推手之一，在各項友台法案中，也都長期堅定地支持。」鄭文燦深信，台灣是美國在印太地區堅定的盟友。「我們會繼續勇敢自信，追求自由民主的普世價值。」