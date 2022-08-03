佩洛西訪台︱學者料離台後始現真正危機　軍演有擦槍走火機會

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）訪問台灣，今早（3日）先後到訪立法院及與總統蔡英文會面，引發中國強烈反應。中大社會科學院全球研究學系兼任講師陳偉信在商台節目上表示，事件明顯加劇中美緊張局勢，解放軍以軍演回應增加了「擦槍走火」的機會。



中大社會科學院全球研究學系兼任講師陳偉信。（資料圖片）

台灣人民「聽咗北京施壓三、四十年」

陳偉信分析，相對於25年前眾議院時任議長金里奇（Newt Gingrich）訪台，中美關係出現了一些變化，雙方高調放話，外交層面有升溫狀態。解放軍以軍演回應佩洛西訪台，對台灣的航空升降、航線安全有一定影響，有機會擦槍走火「射中其他嘢」。

不過，他承認對台灣平民而言，聽到北京透過各種方式對台施壓已習以為常：「都聽咗三、四十年」，所以現時當地人未必會有強烈不安感。

陳偉信指，佩洛西訪台可協助美國重塑作為「民主國家」的領導地位，並有助美國鞏固東亞及印太盟友圈。他指，中國領導層正展開北戴河會議， 要留意會後涉台發言及解放軍演習具體操作，以及佩洛西對外如何總結訪台行程，以判斷事件發展，認為真正的危機會在佩洛西離開台灣後出現。