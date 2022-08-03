佩洛西訪台︱全體議員撐中央及軍隊反制　警告美國須承擔所有後果

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）訪台，繼民建聯及工聯會後，新民黨發稿批評是公然挑釁，堅決反對並強烈譴責，該黨將全力支持和配合中央與特區採取一切必要措施。

自由黨則表示強烈反對與不滿，批評佩洛西以過氣的冷戰思維，在台灣問題搞「以台制華」，該黨嚴正奉勸美國不要阻撓中國的統一大業，「台灣是中國的一部分，實現國家完全統一，既是大勢所需，也是歷史必然」。經民聯則表示，美方此舉嚴重損害中國主權和領土完整。

全體立法會議員亦發聲明，強烈譴責佩洛西「竄訪台灣地區」，將全力支持國家和軍隊採取一切必要措施，對佩洛西的錯誤行徑及任何「台獨」分裂圖謀作出有力反制，引起的一切後果必須完全由美方承擔。



全體立法會議員發聲明，強烈譴責佩洛西「竄訪台灣地區」，將全力支持國家和軍隊採取一切必要措施作有力反制。（政府新聞處）

全體立法會議員指，佩洛西的行徑嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，侵犯中國主權和領土完整，破壞台海和平穩定，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。全體立法會議員將堅定支持國家在台灣問題上的嚴正立場，決不坐視國家主權、安全、發展利益受損，決不允許任何人任何勢力侵犯和分裂祖國的神聖領土。

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自由黨：實現國家完全統一是歷史必然

自由黨及新民黨都強烈譴責佩洛西訪台，嚴重衝擊中美關係政治基礎，侵犯中國主權和領土完整。當中自由黨指，1971年聯合國大會決議明確指出，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，但佩洛西作出不負責任的勾連挑釁，挑戰中方底線，嚴重損害台海乃至整個地區的和平穩定。

自由黨要求美國看清台灣問題本質，認清及恪守「一個中國」事實和現狀，「不要因政治上的誤判在錯誤道路上引火自焚，禍及蒼生」，該黨將全力支持中央一切必要措施、有力反制，以捍衛主權、領土完整及尊嚴。

新民黨引憲法：統一是全中國人民神聖職責

新民黨則指，佩洛西的行為是為「台獨」分子撐腰打氣，支持台灣偏離「九二共識」，企圖「以台制華」，警告玩火者必自焚。該黨指，國家《憲法》是香港特區憲制秩序的最重要組成部分，《憲法》列明：「台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分，完成統一祖國的大業是包括台灣同胞在內的全中國人民的神聖職責。」聲明指，美國試圖挑戰中國國家主權、統一和領土完整，此等行為註定失敗。

經民聯：美國應集中精力處理自身經濟民生問題

經民聯表示堅決反對和強烈譴責，認為佩洛西訪台之舉是公然挑釁一個中國原則，助長「台獨」分裂勢力，譴責美國嚴重損害中國主權和領土完整，及嚴重威脅台海和平穩定。經民聯促請美國立即停止不負責任的挑釁行為，並恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，以免進一步破壞中美外交關係和經貿合作。聲明指，美國此番挑釁行為只會加劇環球經濟衰退風險，認為美國應集中精力處理自身的經濟民生問題。