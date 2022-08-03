佩洛西︱港台斷商貿？劉兆佳稱毋須與內地一致　愛國港官轉趨高調

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）結束兩日一夜的訪台行程，港府一改以往對台灣議題低調的作風，即晚發表譴責聲明，多名司局長表態，措辭強硬，更紛紛表示支持及全面配合國家反制措施。

全國港澳研究會副會長劉兆佳及民建聯立法會議員顔汶羽接受《香港01》訪問，認為港府做法和態度恰當，屬於「中國人的自然情感」，不過劉兆佳補充指香港並非必須跟隨中央經貿制裁的做法。



過往港府低調源於外交顧慮

劉兆佳表示，佩洛西訪台等同違背美國對「一個中國」的諾言，香港作為中國的一部分，加上現屆政府在全面落實「愛國者治港」原則下誕生，認為港府有必要表達維護國家安全的立場。他直言，過往港府的低調態度是源於外交關係的顧慮，惟是次事件破壞中國領土完整和國家主權，因此港府高調表態屬恰當做法，同時反映香港對事件的高度關注，願意與內地同胞共同捍衛國家領土完整。

有份參與全體立法會聯署譴責的顔汶羽，則指此為「任何一個中國人好自然嘅情感」，因為這不只是香港問題，而是整個國家的問題，所以不論作為特區官員或議員，都有責任向香港市民釐清這些原則和立場，並不能含糊，有助全社會掌握國家原則。

香港由市場主導 料港台不永久中斷商貿

內地當局已禁止進口數百款農產品在內的台灣貨物，大規模作出商貿反制，港府在聲明中表態將全面配合國家措施。劉兆佳被問到香港會否跟隨這些進口禁令時，表示相信中央會與港府商討對策和互相配合，但強調香港的行動毋須與中央完全一致，相信港府不會永久中斷與台灣的貿易交流，加上香港商貿由市場主導，政府不會主動阻礙市場發展，短期行動只是為了表達立場。

談到是次事件使中美關係惡化，中方會否考慮作出新措施抵制美國，劉兆佳表示，中美貿易戰仍在持續當中，佩洛西訪台為兩國關係雪上加霜，相信中國對美國的制裁或會「加辣」，但不限於經濟，認為美國或須在外交上承擔後果。