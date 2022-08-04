董建華隱秘「智庫」疑低調停運　知情者：反映一個政治時代的終結

據悉，由前特首、全國政協副主席董建華牽頭成立的「香港發展中心」，於今年4月低調停運。知情人士指，這個運作了三年的隱秘智庫，當年為挽救建制派的嚴峻選情而成立，但今時今日國安法新時局下，建制派的選情危機已大幅下降，中心再無存在價值，其「關門」反映一個政治時代的結束。



《香港01》記者透過文字訊息向中心總幹事陸漢德查詢，包括中心停運原因。手機顯示陸已讀取訊息，但沒有回覆有關查詢。



親建制派研究機構「香港發展中心」委託雷鼎鳴估算，到4點45分，遊行總人數為18.7人到21.2萬之間，平均為19.95萬人。（慈美琳攝）

知情人士透露，香港發展中心於2019年5月成立，當時正值《逃犯條例》風波於社會急速升溫，建制陣營感受到年底區議會選舉選情不穩，「當時董生想為建制派出點力」，所以出錢創辦這個色彩相對低調的智庫型組織，主力就香港政情做研究分析，終極目標讓建制派打好區議會選舉和立法會選舉。據知中心約有7、8個職員。

不像團結香港基金等智庫，香港發展中心甚少在媒體曝光，3年來「見報」次數廖廖可數。包括2019年6月9日民陣發起反修例遊行，中心委託科技大學原經濟系主任雷鼎鳴估算遊行人數，推算當日遊行人數為187,000 至212,000人。而當日民陣公布為103萬人；警方則稱最高峰時24萬人。

刊物《藍調》曾批建制派山頭主義 陣營內引迴響

2020年8、9月間，香港發展中心印發的刊物《藍調》第五期，以《關鍵的一年︰建制陣營重整旗鼓策略》為題，集中探討「符號與政治」，文中提到建制派應由「山頭主義」盛行改為加強隊伍間協調，在建制陣營內引起迴響。

梁愛詩任董事 兩年獲經費1300萬

根據中心在2021年8月提交的財務報表，這所智庫機構於2019年5月正式註冊，原本董事為現任立法會議員李浩然和一名楊姓男子，但2020年4月起，改由前律政司司長梁愛詩和資深傳媒人陸漢德擔任董事。

資料又顯示，中心由2019年5月至12月期間獲捐經費七百萬元，加上2020年全年獲捐贈五百萬元，兩年合共獲得一千二百萬經費，可見背後有龐大財力支持。而該兩年中心的總開支合共一千三百多萬元，其中用於「項目支出」為三百三十萬元；中心於2020年的薪酬支出為三百七十萬元。

另外，翻查公司註冊處資料，中心曾在今年4月20日更改登記地址。

消息指，鑑於董建華目前身體狀況，無法兼顧，故中心已於今年4月開始停止運作。董建華多年來牽頭成立不少智庫型機構，較為人熟悉的包括「「團結香港基金」、「香港地方志中心」、「思考香港」等，香港發展中心則屬規模相對較小、色彩較低調的一個。

一名政圈知情人士稱，香港發展中心的停運，實質反映了香港時局的更替。昔日民主派與建制派在地區選舉戰情咬緊，建制派選舉工程艱巨，主攻政治議題、為選戰出謀獻策的各類組織大行其道，但自從2020年中實施國安法以來，兩大陣營分庭抗禮的局面不再，建制派選戰危機大減，香港發展中心一類純政治智庫組織的存在價值亦不復再。

前特首董建華7月度過85歲生日。(資料圖片)

董建華上月85歲生日 身邊人指「精神不錯」

出錢出力牽頭成立香港發展中心的前特首董建華，據報去年9月因心臟問題，曾留醫瑪麗醫院。當時董建華透過發言人回應傳媒查詢指，董生手術順利完成，正在康復休養，感謝外界關心；今年3月李家超參選特首，董不在提名名單之內，亦未有在今年「七一」慶祝活動中露面。

董建華剛於上月7日度過85歲生日，其身邊人稱他當日「精神不錯」。