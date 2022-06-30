七一｜董建華近一年無露面　再缺席慶典？公關：董生正休假不回應

明天（1日）是香港回歸25周年，國家主席習近平將出席慶回歸大會暨新政府就職典禮。久未露面的全國政協副主席、前特首董建華透過公關表示，他目前正在休假；對於會否出席「七一」慶回歸及新一屆就職典禮，發言人不作回應。



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董建華對上一次公開露面是去年7月，出席慶祝共產黨成立100周年的電影《1921》首映。 他去年9月在瑪麗醫院接受心臟手術，之後缺席去年國慶慶祝活動、12月的立法會選舉及今年3月的全國兩會。

立法會選舉時，董建華透過發言人表示「現時正在家休養，故未能前往投票」；今年5月的特首選舉中，董建華亦未有現身，當時其公關指他「正在休假，不作回應」，與今次的回應一樣。

去年3月全國人大會議開幕禮，董建華離場時意外跌倒，需要由數人攙扶才能站起身，特首林鄭月娥、前特首梁振英都有上前慰問，當時董建華回應指感謝大家關心，稱他離席時忙於與人打招呼，不小心絆了一下，自己一切安好，着大家放心。