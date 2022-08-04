調查指六成人認為社區體育設施不足　鄭泳舜促屋邨球場大翻新

民建聯昨日公布調查結果，發展有近四成受訪市民最近預約康文署收費體育場地時感到困難、逾六成人認為香港現時的社區體育設施不足夠。該黨立法會議員鄭泳舜今早（4日）於港台節目上表示，現時康體場地不足問題久未解決，建議政府多翻新現有屋邨的室外場地，以及增加學校開放場地的誘因。



指屋邨球場殘舊 「籃球架居然可以冇籃框」

鄭泳舜指出，第5波疫情過後康文署場地「炒場」情況更為嚴重，籃球場隨時被炒至一千多元，康文署有新措施打擊，確實具一定成效，但總體場地不足的問題仍未解決。他指，許多市民都希望政府加快興建新的康體設施，以及在未來興建的學校附設多用途綜合體育館，開放予公眾人士使用。

他指政府過往推展計劃開放學校體育場地，成效不太明顯，學校欠缺誘因參與，因學校要和體育總會合作，要經過重重關卡才能成事，再加上後來有疫情影響，學校或有擔憂，未必願意開放自己的場地予公眾使用，政府需要想方法令學校更願意開放場地。此外，鄭泳舜提到現時很多屋邨球場久未翻新，「籃球架居然可以冇籃框」，建議房屋署對轄下球場作大翻新行動，令青年人更願意使用這些設施。