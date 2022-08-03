劏房租管︱實施半年逾5千新租約　鄭泳舜促嚴查執法：有業主規避

俗稱「劏房」租管的《2021年業主與租客（綜合）（修訂）條例》生效逾半年，民建聯引述差餉物業估價署指，至今接獲5千多份「劏房」租約登記。該黨議員鄭泳舜指，登記的租約數量與預期有一定差距，認為可能署方宣傳「租管」力度不足、以致未能「落地」，租戶不知或不了解條例內容；也有部分業主無視條例、刻意規避而不作登記。

鄭泳舜指，連同民建聯收到的投訴，顯示「租管」未能在全部劏房實施，在與差估署會面後，獲承諾確立恆常抽查機制，務求更有效打擊違例情況。



民建聯立法會議員陳學鋒、鄭泳舜、李慧琼，與差餉物業估價署署長蕭家賢會晤。(相片由民建聯提供)

劏房租管今年1月22日生效，此後簽訂的租約都受規管，包括規定租期「2+2」，租客有優先續租權。首兩年租金不得上調，續租時，加租上限不可多於差估署全港性租金指數的百分率變動，上限10%。業主向租客收取水電費等，攤分的總和不得超過實際帳單數目。根據法例，所有業主須於租約生效後60日內，向差估署提交租賃通知書。

半年巡查逾400劏房 積極收集懷疑違法資料

差估署在「租管」實施後，推出新四招打擊不法行為，包括加強聯合巡查、提升檢控效率、優化水錶及加強宣傳教育。民建聯多名議員，今日（3日）與差估署署長蕭家賢見面，引述署方指，過去半年巡查了400多個「劏房」單位，同時積極收集懷疑違法個案資料，將與律政司研究下一步行動。

鄭泳舜認為，現時「租管」實施情況未如理想，促請當局加強執法及宣傳，並嚴查濫收水電費個案，透過跨部門合作，提升巡查、蒐證及檢控效率，以實質執法及檢控工作，阻嚇和打擊不法行為。他提出，署方應與地產代理監管局合作，讓地產代理在處理「劏房」租約時，向業主說明法例要求；並嚴肅處理代理違規情況。至於市建局、民政事務總署及政府統計處，也可為差估署提供「劏房」單位資料，提升巡查及執法效率。