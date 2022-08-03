調查︰37%受訪者指康文署體育場地難預約　民建聯倡增場地遏炒場

康文署體育場地不時被「炒場黨」炒貴，市民難以預約，當局雖推多招遏炒場，但炒場情況依舊。民建聯上月以電話隨機抽樣方式訪問近700名市民，37.1%受訪者表示，預約康文署收費體育場地感困難。

民建聯立法會議員顔汶羽指，調查結果顯示當局體育場地供應不足，預約艱難，建議港府在新建學校，以「一地多用」方式建設綜合體育館，並與校園其他位置分設獨立出入口。他又指，當局最重要是短時間内增加體育場地供應，否則「炒場問題會重複又重複」。



民建聯上月7日至22日期間，以電話隨機抽樣訪問695名12歲或以上香港居民。結果顯示，37.1%受訪者預約康文署收費體育場地感困難。對於增加體育場地供應建議，逾75.4%受訪者贊成將現時一些單層體育館改建為多用途綜合體育館，60.1%認爲現時社區設施不足夠，60.2%受訪者亦認爲政府興建體育設施速度慢。

受訪者對開放校舍設施有分歧

2020至21學年，全港一千間中小學中，有60間學校向公眾開放校舍設施。調查結果亦顯示，受訪者對政府推動中小學開放校舍設施，增加社區體育設施供應有分歧，支持與反對各佔40.1%及39.3%。顔汶羽認爲，反對者擔心開放校舍設施影響學生使用場地，另外也牽涉責任問題。他解釋，學校場地人手管理、保養和維修都由學校負責，變相很少學校願將場地交給體育總會，或社區體育會作康體活動。

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民建聯立法會議員鄭泳舜建議當局需加快翻新場地，他舉例指，石硤尾社區會堂及南昌社區會堂有三四十年歷史，場内只有一個羽毛球場及一個舞臺，形容「好嘥」。他稱，如將有關場地翻新成多層式綜合體育館，可解決場地不足問題。

至於開放校舍設施方面，鄭泳舜認爲政府可擴大配對團體至校友會，亦可推出更多措施吸引學校加入計劃，舉例如學校借出場地，在申請翻新體育設施時可「加返啲分」。他又稱，自康文署推出打擊「炒場」措施後，有人認為上網訂場「方便咗、機會大咗」，不用再一早排隊「爭位」；但亦有聲音指現在更難預約。他促康文署盡快推出改善版「康體通」，令市民更易網上預約場地。