董建華智庫「香港發展中心」停運　董事梁愛詩親證：因為無需要

全國政協副主席、前特首董建華在2019年5月成立的智庫「香港發展中心」，3年以來低調運作，《香港01》今日（4日）報道，該智庫今年4月已停運。中心董事、前律政司司長梁愛詩接受查詢時，證實中心停運消息，皆因「無需要」。



曾委託雷鼎鳴估算反修例遊行人數

香港發展中心在2019年5月成立，正值政府2月提出修訂《逃反條例》後，社會反映急速升溫的時期。據了解，中心成立目的是因為建制陣營預期當年年底的區議會選情不穩，「當時董生想為建制派出點力」，而成立智庫研究政治形勢。

不過，香港發展中心成立3年相當低調，其中2019年6月9日反修例遊行後召開記者會，委託科技大學原經濟系主任雷鼎鳴估算遊行人數，推算當日遊行人數為18.7萬至21.2萬人。而當日民陣公布人數為103萬人，警方則稱最高峰人稱為24萬人。

有知情人士指，在國安法新時局下，建制派的選情危機已大幅下降，中心再無存在價值，其「關門」反映一個政治時代的結束。

梁愛詩表示，香港發展中心「停止運作就係停止運作，無咩特別原因」。（資料圖片）

「覺得無需要就停止運作」

根據中心的財務報表，2020年4月起，由梁愛詩和資深傳媒人陸漢德擔任董事。梁愛詩接受《香港01》查詢時表示，中心已經停止運作，但「無咩特別原因」，「覺得無需要就停止運作」。

資料顯示，中心在2019年5月至12月獲捐700萬元經費，2020年全年再獲捐500萬元，合共1,200萬元經費，而該兩年中心總開支為1,300多萬元。此外，今年4月20日該公司曾更改登記地址。