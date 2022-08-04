政府工｜公務員綜合招聘考試和基本法及國安法測試　8月5日起報名

【公務員／公務員招聘／綜合招聘考試／CRE】政府將於9月招聘政務主任、二級行政主任、二級助理貿易主任及二級運輸主任，有意申請者由明天（5日）至18日下午5時，可報名參加綜合招聘考試和《基本法及香港國安法》測試。



政府表示，有意申請政務主任、二級行政主任、二級助理貿易主任及二級運輸主任的人士，需要符合三大入職條件，包括：

（一）綜合招聘考試兩張語文試卷（中文運用和英文運用）的二級或同等成績；

（二）綜合招聘考試能力傾向測試的及格成績；及

（三）《基本法及香港國安法》測試（學位或專業程度職系）的及格成績。

公務員招聘考試及《基本法及香港國安法》測試，8月5日開始報名。（資料圖片）

政府提醒，上述職位的申請者不會被自動安排參加綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試，因此提醒尚未具備相關成績的申請者需要報考。

綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試，將於香港、北京及暫定在倫敦、三藩市、紐約、多倫多、溫哥華及悉尼舉行。香港的申請日期為8月5日至8月18日下午5時，考試日期為10月8日及15日。其他地方報考時間待定，考試時間則是12月10日。有關考試的詳情和網上報名系統，將於申請時間內上載至公務員事務局網頁。