財委會通過公務員加薪2.5%　議員關注對表現不佳公務員的懲罰機制

立法會財委會無反對下通過公務員加薪2.5%撥款，有關開支約68億元。會上有議員關注對表現不佳公務員的懲罰機制，公務員事務局局長楊何蓓茵表示有機制處理，包括讓不會錄取表現不佳而又未過試用期的公務員，以及不讓他們取得增薪點。楊何蓓茵指，由2017至2022年，共57人未能取得增薪點。



除公務員外，是次加幅亦涵蓋廉政公署人員、資助機構及輔助部隊，加幅由2022年4月1日起生效。



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楊何蓓茵：會對表現不佳公務員進行更頻密評核

立法會議員楊永杰指香港有十多萬公務員，形容當中只有57人未取得增薪點是「笑話」，稱「唔相信咁少人唔合格」，他又關注公務員的懲罰機制以及政府會否參考新加坡設立KPI（工作績效指標）。楊何蓓茵回應稱，除不讓表現不佳的公務員取得增薪點，政府會對他們進行更頻密的評核，如連續兩次表現不佳，可將他們革職。不同部門會因應未來的工作訂下KPI，達到「以結果為指（目）標」，但她同時指，部分公共工作需確保公衆利益和程序公義，這些都難以量化。

楊何蓓茵表示，今年調查背景特別，過往經濟不論好壞，在12個月不會有太大變動，這個年度特別之處在於在頭10個月本地經濟向好，但最後兩個月受第五波疫情影響，經濟急轉直下。她解釋，薪酬趨勢調查結果出爐時，市民已承受數月的不景氣，因此觀感上會覺得整年經濟差，但這不能反映整體狀況。她指會吸取教訓，未來在發放調查結果時會根據實際經濟情況進行描述。