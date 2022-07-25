公務員政府工｜香港電影資料館請人!二級助理館長無需經驗月薪24K

【政府工/公務員/N仔約/康文署】好多人都話讀傳媒相關的學科是乞食科，或者人工甚低，其實都唔絶對嘅！康文署香港電影資料館新出招募請二級助理館長(藝術)，無工作經驗都可以申請，不過就要讀相關科目，應屆畢業生不妨留恴下。



雖然此職位屬非公務員職位，但薪酬相當吸引，不過對大學主修科目就有要求， 必須主修電影／電視研究、媒體／傳播研究、美術、設計、文化研究、人文學等學科才合資格申請。

👉手相｜想嫁有錢人要睇你有無「光明線」！7種感情線看你未來姻緣

👉瑜伽褲穿著7大貼士 比堅尼位不現形靠護墊？褲檔有這設計大加分

👇 👇 👇即睇詳細入職要求及截止日期👇 👇 👇

+ 1

同場加映：超級政府工｜郵政署請助理監督頂薪達55K！無需經驗現屆DSE可申請

【政府工/公務員/郵政署/鐵飯碗/DSE】不少政府工尤其文職都有學位要求，郵政署近日請二級助理郵務監督，屬於公務員級別，學歷最低要求是DSE 五科第3級或以上，而且無需工作經驗，換句話明天放榜的DSE考生若成績合乎要求都有資格申請！

點擊看全文：超級政府工｜郵政署請助理監督頂薪達55K！無需經驗現屆DSE可申請