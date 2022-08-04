王心凌等3台灣藝人登央視七夕晚會　日前表態「只有一個中國」

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）訪台導致台海局勢緊張，多位中港台藝人紛紛在微博表態指「只有一個中國」，引起兩岸網民熱議。周四（4日），適逢一年一度的七夕情人節，央視公開了七夕晚會名單，台灣藝人王心凌、蕭敬騰等榜上有名。



儘管解放軍周四起在台展開實彈軍演，但今時7點半，央視將如常播出已事先錄製的七夕晚會節目。根據官方公開的表演名單，除了張杰、周深、曾黎、胡夏、孟佳等多位大陸歌手，還有多名港台藝人，台灣方面包括近日在大陸掀起「甜心學」而爆紅的王心凌，以及蕭敬騰、王耀慶。

其中，王心凌將演唱《那年夏天寧靜的海》，蕭敬騰會演唱《Marry me》，王耀慶則會與曾黎合作表演音詩畫組曲《愛而不說的表白》。至於香港歌手方面，則有李玟、楊千樺。

佩洛西近日到訪台灣之際，大陸官媒《央視新聞》在微博發布文字「只有一個中國」，並配圖「世界上只有一個中國」，圖片中有五顆紅色的五角星，在「中國」的國字內還有台灣地圖圖案。

其後，大量中港台藝人紛紛轉發上述微博，台灣方面，除了王心凌外，還有括楊丞琳、張韶涵、歐陽娜娜、陳妍希、陳立農、楊丞琳、王大陸、信（蘇見信）、吳奇隆、陳立農、劉畊宏、郭品超、賴冠霖、劉冠佑等，他們還被大陸網民讚揚為「根正苗紅」。

近期，王心凌憑在綜藝節目《乘風破浪的姐姐3》中，甜美演繹《愛你》而重新「出圈」，在她表態後，其Facebook帳號隨即被大量台灣網民湧入，「把台灣藉棄了再申領祖國身份証吧」、「再見了我的19年青春。你再次翻紅很替你開心，好好當你的中國人吧」、「辛苦了，要在中國好好生活，不要再回台灣了，圓你的中國祖先夢」。

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