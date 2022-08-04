七夕風球｜路徑飄忽　林超英拆解原因：弱到個風都未肯定中心喺邊

【風球／颱風／打風／七夕／天文台／熱帶低氣壓】一個未命名的熱帶低氣壓（熱帶氣旋第一級）昨日（3日）下午在南中國海北部生成，天文台昨晚10時10分發出一號風球。不少市民對天文台突然掛波，指有熱帶氣旋「冒出」逼近感突然。

前天文台台長林超英解釋，其實在監測系統中，早前已見到有漩渦逼近香港，不過「未夠級數叫熱帶氣旋」。林解釋，由於近日海水溫度高，加上低壓區逐漸增強，至漩渦接近岸邊前，才剛剛達標形成熱帶氣旋，故市民對突然掛波或感突然。

至於天文台在短時間內多次更改該熱帶低氣壓的路徑預測，林超英強調，微弱及剛生成的熱帶氣旋，難定位中心位置：「弱到個風都未肯定自己個中心喺邊」，故路徑預測會較為困難。



▼8月4日 一號戒備信號生效▼



林超英︰這是香港天文台人員覺得最難搞的熱帶氣旋

熱帶低氣壓忽然來襲，天文台今日早上約11時指，該熱帶低氣壓已經在惠東沿岸登陸，並逐漸減弱。林超英在其Facebook中形容：「這是香港天文台人員覺得最難搞的熱帶氣旋，一旦形成已經在香港身邊，給市民一種『忽然扯波』的感覺，只有很短時間採取防風措施。」

林超英向《香港01》解釋時強調：「其實件事（掛波）唔係突然。」他指，高空擾動氣流在衛星等監測系統中已見到轉動，不過由於風力太微弱：「雖然有漩渦，但唔夠級數叫熱帶氣旋。」由於近日海水溫度高，低壓區慢慢增強，至接近岸邊前才剛剛達標至熱帶氣旋：「埋身先達標，市民感覺好突然，但其實一路都見到。」

▼七夕風球 天文台多次修訂熱帶低氣壓移動路徑預測▼



被問到天文台昨日和今日已多次修改移動路徑預測，林超英解釋原因為：「弱風都係難預測啲，係普遍現象。」他指，由於熱帶氣旋剛形成，十分微弱，難定位中心位置；反觀強熱帶氣旋容易見到風眼中心位置，笑言：「最難搞對手唔係最強嘅颱風，反而係近身嘅熱帶氣旋。」

前天文台台長林超英。（資料圖片／何家達攝）

過去五年曾有兩熱帶氣旋在港登陸

另外，天文台一度預測熱帶低氣壓會在本港登陸，雖然最後與本港「擦身而過」，過往亦曾有熱帶氣旋在港登陸，包括2017年有兩個熱帶氣旋進入香港境內，分別為強烈熱帶風暴「苗柏」及熱帶風暴「洛克」。苗柏於6月12日晚上橫過香港東部水域，天文台當日下午發出八號東北烈風或暴風信號。

至於洛克則於7月23日早上橫過香港東北部，天文台在早上9時20分發出八號西北烈風或暴風信號，不過在熱帶氣旋警告信號生效期間，本港八個參考測風站的持續風力均未有達到強風程度。

▼8月3日 天文台發出黃色暴雨警告▼

