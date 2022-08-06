陳茂波鼓勵香港的會計人才到大灣區發展：已有十位人才到內地培訓

財政司司長出席陳茂波出席第四屆「粵港澳大灣區青年新機遇」論壇致辭時指，鼓勵香港的會計人才在大灣區發展，正向內地爭取便利香港會計師在大灣區執業的措施，並指已有10名香港會計界人士將於今年於內地參與培訓，提升「軟實力」。



陳茂波出席第四屆「粵港澳大灣區青年新機遇」論壇。（財政司司長辦公室）

陳茂波表示，政府一直鼓勵香港的會計人才在大灣區拓展業務，過去亦推出各項措施，便利香港會計師在內地提供專業服務。他指現正積極向內地爭取進一步便利香港會計師在大灣區執業的措施，例如與前海管理局研究，讓不具有中國註冊會計師執業資格的香港執業會計師，在前海的會計師事務所擔任合夥人，以及把香港執業會計師納入前海的高端人才政策。

另外，他亦表示已有10位香港中青年會計界人士，將於今年開始於內地參與培訓，指現正積極提升青年會計人才的「軟實力」。

此外，陳茂波提到廣東省註冊會計師協會牽頭與港澳會計專業組織聯合舉辦的「粵港澳會計師青年高端人才培養班」，指特區政府贊助首批香港年輕會計師，於今年7月開始深入學習粵港澳三地的金融及財稅政策、專業會計準則和實務管理知識等。

他更引述國家主席習近平的講話：「香港正處在從由亂到治走向由治及興的新階段，未來五年是香港開創新局面、實現新飛躍的關鍵期」，指憑藉「一國兩制」下的獨特優勢，香港要把握好在「十四五」規劃的定位，以粵港澳大灣區為基地，更好融入國家的發展大局，為中華民族的偉大復興貢獻力量。