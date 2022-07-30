陳茂波重提郊野邊陲建屋　李家超稱非優先考慮：聚焦綠化地帶改劃

財政司司長陳茂波近日重提郊野公園邊陲建屋，具體談到大欖郊野邊陲地可建3.5萬個單位，有望將公屋輪候時間由6.1年縮短至5年內，似有意推翻前特首林鄭月娥的「禁令」。

特首李家超今（30日）落區探訪後作出澄清，明言現階段的看法是聚焦綠化地帶改劃、公私營合作、東大嶼填海、以及北部都會區，強調這些都是已有的土地來源方案，會集中在這些方案「提速、提量、提效」，郊野公園邊陲地並非優先考慮項目。環境及生態局局長謝展寰接受訪問時則稱，現時討論是否發展郊野公園較為「遙遠一點」。



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聚焦已有方案：綠化地、公私合作，東大嶼及北都會

李家超指，自己上任後設立了兩個分別財政司司長及副司長主持的覓地建屋工作組，不論公私營房屋，新一屆政府都希望「提速、提量、提效」。當中「土地及房屋供應統籌組」由陳茂波主持，早前召開過會議，李家超強調個人現時的看法，是聚焦現有的主要土地來源方案，大力增加供應量，將過去訂下的時間表再推前。

我嘅睇法係咁，目前嚟講，土地供應已經有不同考慮方案，包括綠化地帶、公私營合作，也包括交椅洲人工島填海計劃，亦都有北部都會區土地來源，所以我哋會喺呢個階段，聚焦呢方面嘅土地供應。 李家超

工作組提交報告後 再檢視其他新考慮

李家超稱，土地來源會探討所有可能性，而當中最主要是考慮綠化地帶改劃。市區及郊野公園之間有逾16,000公頃的綠化地帶，李強調這些綠化地帶之後才到郊野公園，所以目前應聚焦在這方面的土地供應，但他稱會在相關工作組提交報告後，再詳細檢視有否其他新考慮。