粉嶺高球場建屋　葉劉指球場具生態價值：政府應審慎考慮是否收回

上屆政府提出收回粉嶺高爾夫球場32公頃用地，但當中只有9公頃會興建公營房屋或社區發展等。行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀今早（7日）出席電台節目表示，現屆政府應審慎考慮是否收回具生態價值高球場用地。



葉劉淑儀以「北區市肺」形容粉嶺高球場，指高球場極具生態和歷史價值，有關決定由上屆政府作出，環評指出最少收回9公頃，但她認為若在狹小土地興建房屋，容納3萬名居民，不單房屋供應有限，更會導致區內人口增加，容易出現交通擠塞。她希望現屆政府聆聽民意，應審慎考慮是否收回高球場用地。根據資料，葉劉淑儀擁有高球會會籍。

上屆政府提出方案後，北區區議會及上水鄉事委員會均表示反對，質疑社區配套及交通擠塞問題等仍未解決，北區區議會副主席員李冠洪更揚言若計劃通過，「我哋北區四個鄉一定群起而攻之」。