通關｜葉劉淑儀：非常支持縮短抵港檢疫日數 料短期內宣布詳情
撰文：冼茗慧
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行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀表示，支持政府放寛入境檢疫限制，縮短酒店檢疫日數，並推出「紅黃綠碼」，以加快在11月時全面開關。她預計，政府短期內會宣布詳情。
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葉劉：支持縮短檢疫日數 前提不影響醫療服務
葉劉淑儀指，現時新冠病毒每日確診數字都多於4,000宗，但外來輸入個案屬少數，支持政府縮短檢疫時間，形容這是「萬眾期待」，建議政府根據科學數據評估縮短多少來疫日數，但未有回應具體應縮減至少天。
葉太引述醫務衞生局局長盧寵茂指，若每日入院人數仍然維持在約250宗左右，25%醫療服務將會受到影響，認為政府需要想辦法在放寬入境檢疫同時，不影響醫管局的醫療服務。
她又指，放寛入境檢疫限制及推出「紅黃綠碼」，能更精準確保病毒不會流入社區，並且有助港府在11月時全面通關。她強調，「紅黃綠碼」只適用於少部份人士。
葉劉淑儀及新民黨立法會議員陳家珮今日（1日）為聯合辦事處舉行開幕禮，辦事處設於南區置富花園。中聯辦港島工作部副部長王卉致辭時表示，置富花園辦事處「依山傍水」，屬風水寶地，期望兩位議員能為南區帶來新生機。
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