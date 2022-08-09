拆局︱3+4酒店隔離有驚喜　11月海外「全通關」在望？

政府昨日（8日）宣布，海外或台灣抵港人士酒店檢疫日數改為「3+4」，即3天酒店檢疫及4天家居醫學監測，並會配合「紅黃碼」制度，本周五（12日）起實施。綜合各方報道，本屆政府由上任前到上周，所計劃的檢疫安排都是「5+2」或「4+3」，最終得出的方案比原先預期更為進取，政商界人士坦言感到驚喜。

亦有人表明，政府以科學為本直接實行「3+4」，對於香港重新接軌國際有相當大幫助，到今年11月兩項國際活動舉行時，推進至「0+7」，即完全免酒店檢疫的機會大大提高。



「期望管理」成功？ 政商界對檢疫日數感驚喜

事實上，早在本屆政府未上任前，醫務衞生局局長盧寵茂已在6月下旬率先「放風」，在訪問中表示正研究酒店檢疫日數縮至5天或更短。而隨後一個多月，各大媒體所收到的消息，都是在「5+2」和「4+3」之間打轉，視乎政府審視外地來港旅客確診的數據，平衡風險與便利程度後決定，卻鮮有人提到更進取的「3+4」，政府最新公布的方案可說「情理之內但意料之外」。

盧寵茂在昨日記者會上的解釋，是現時約有4%的從海外或台灣抵港人士確診，當中一半已能在機場即時發現，首三晚酒店檢疫已能堵截八成的輸入個案，再檢疫多4天並不合乎成本效益，亦會影響香港連接國際，這是審視科學數據後的決定。

「3+4」方案一出，行政會議成員、經民聯林健鋒即表示對於工商界及市民來說是「喜出望外」，相信有助旅遊業復甦；廠商會會長史立德亦表示，對政府的決定感到驚喜。有商界背景的立法會議員更私下打趣指，這可能有點「期望管理」的成份，最終公布的方案比外界預期更寬鬆，讓大家有所意外。

「5+2」原先僅屬初步構想

有知情人士向筆者透露，曾經親身向特首李家超本人了解，得悉盧寵茂於6月底至7月上旬提出「5+2」檢疫安排時，這僅是其本人一個初步構想，並非政府立場，尚需時間檢視數據，李家超當時亦未與專家仔細討論。因此其後坊間傳出的「5+2」、「4+3」，只屬猜測，實質李家超未下最終決定。當然，這在客觀上有一種「期望管理」的效果，令政商界感到驚喜，但這本身並非政府原意。

行政會議召集人葉劉淑儀則表示，正如行政長官所指，坊間一直有不同的揣測，不便評論，又引述盧寵茂所指，政府的「3+4」安排是基於數據，以及平衡風險管控及方便營商的必要。

田北辰。（資料圖片）

田北辰：已邁進一大步 下一步可直接免除酒店檢疫

隨著入境檢疫放寬，可以預期的即時影響，是本港市民外出旅遊的意願增加，亦有助吸引海外人士來港，當中尤以後者最受政府關注。其中，本港11月將舉行大型金融峰會及國際七人欖球賽，屆時將有大批人從外地來港，是香港重新對外商「省靚招牌」的好機會，政商界亦視11月為海外通關的「死線」。

實政圓桌立法會議員田北辰表示，過去一段時間嚴厲的檢疫政策，已導致人才外流，再加上新加坡等競爭對手「火上加油」，推出更多新政策引人投資、永居，這些人才和資金可能一去不回，長遠令本港競爭力受到嚴峻挑戰，「3+4」絕對是一個正確方向，既有助與海外接軌，但又不是「躺平」，能對內地有所交代。

田北辰指出，「3+4」與「5+2」相差甚遠，後者有點「唔湯唔水」的感覺。他相信，現時距離11月兩場國際性活動尚有3個月時間，只要政府在這段期間，能證實「0+7」風險不會顯著增加，或是海外輸入確診數字不影響大局，絕對有條件過渡至「0+7」，完全免除酒店檢疫的限制，進一步增加香港對海外抵港人士的吸引力。他形容：「如果是『5+2』，之後還要再走『3+4』的一步。現在直接跳過，步伐比想像中快，證明李家超對連通國際相當有決心。」