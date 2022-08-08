酒店隔離「3+4」　周二起向抵港人士發黃碼 　全港確診者列紅碼

政府今日（8日）正式公布縮減店檢疫期變成「3＋4」及推出紅黃碼措施，所有入境者都會獲發「黃碼」，所有確診者會獲發「紅碼」。當局傍晚再發稿交代細節，指由周二（9日）開始，全港確診者無論是否海外抵港或在本港確診，均會被區分為「紅碼」人士。當局亦會在明日開始，向所有從海外或台灣抵港人士劃為「黃碼」人士，其「疫苗通行證」會相應「轉色」。處所負責人須按相關規定拒絕有關人士進入相關處所。



所有確診者均為「紅碼」 完成隔離須上網變「藍碼」

「紅碼」適用於所有確診者，包括在家居隔離及社區隔離設施的人士，相關人士不能離開隔離地點。如他們擁有可供安裝「安心出行」流動應用程式的智能手提電話，衞生署會要求他們安裝或更新「安心出行」流動應用程式至3.4.0或以上版本，以及確保相關流動裝置具有網絡連線功能。當他們完成隔離後，「安心出行」會透過網絡連線自動將其「紅碼」回復為「藍碼」。

就已接種至少兩劑新冠疫苗的人士而言，完成隔離的定義是指在第六天及第七天（或其後連續兩天）均在快速測試獲陰性結果，並已在網站作自我申報。至於未接種或只接種了一劑新冠疫苗的人士，他們需在隔離地點完成14天的隔離期。

▼2月24日起進入指定場所須必用「安心出行」▼



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「黃碼」人士上班需確保嚴格遵從防疫措施

從海外或台灣抵港人士會被區分為「黃碼」人士。如他們擁有可供安裝「安心出行」流動應用程式的智能手提電話，衞生署會要求他們安裝或更新「安心出行」流動應用程式至更新版本，並確保相關流動裝置具有網絡連線功能。

程式會透過網絡連線自動檢查及將其「疫苗通行證」二維碼轉為「黃碼」。當有關人士的醫學監察完結時，「安心出行」程式便會透過網絡連線自動將其「黃碼」轉為「藍碼」。

被劃為「紅碼」的人，只能在家中或社區檢疫設施隔離。

區分為「黃碼」的人士，將不得進入所有受第599F章規管的餐飲處所及表列處所，包括酒店或賓館。有關處所的員工上班則不在此限，不過仍需視乎僱主或負責人有否就個別處所按自身需要訂立額外規定或要求。若有被區分為「黃碼」的人士於處所內上班，負責人須確保該員工嚴格遵從防疫措施。

▼8月6日 啟德社區隔離設施「隨時候命」▼



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探訪者、陪診者或照顧者不能是「黃碼」人士

至於被動查核「疫苗通行證」的處所，包括商場、超級市場、街市，「黃碼」人士亦可以進入。「黃碼」人士可以乘搭公共交通工具上班上學，及進入商場和超級市場取得日常所需用品等。

其他需要重點保護的處所，包括醫務衞生局、衞生署及醫院管理局轄下實施「疫苗通行證」安排的指定醫療處所、安老院及殘疾人士院舍和學校，若被區分為「黃碼」的人士是該等處所的員工、職員或學生，如處所或校方無額外限制，可以照常在醫學監察期間上班、上學。

需要在指定醫療處所求診或接受治療的人士亦不會受限，但探訪者、陪診者或照顧者不可以是被區分為「黃碼」的人士。被區分為「黃碼」的人士在相關處所必須嚴格遵從防疫措施，包括佩戴口罩。