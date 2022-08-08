3+4酒店隔離｜紅黃碼周五實施　李家超圖文並茂總結防疫五原則

特首李家超今早（8日）領多位政府主持「應對疫情指導及協調組」記者會，政府於會上公布「3+4」酒店檢疫方案以及「紅黃碼」新措施。其後，李家超於社交平台發文，圖文並茂解說兩項新措施，以及總結防疫政策的5大原則和方向。



強調不會「躺平」

李家超在帖文中強調政府5大防疫政策，分別為：1、不躺平，控制確診數字；2、科學精準識別不同風險級別人士；3、平衡風險與經濟動力；4、減重症，減死亡；5、重點保護高風險人士，包括「一老一幼」及長期病患者。

解說圖片中，詳細列明「3+4」方案檢疫安排，如指定酒店檢疫、家居醫學檢測及自行監察的所需日數。抵港當日為「第0日」，在酒店隔離3天後，待核酸檢測和快測結果為陰性，即可進入家居醫學監測階段。