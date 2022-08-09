政協青年聯會換屆　將協助反修例事件入獄青年就業

香港政協青年聯會第五屆執委會下月就職，今日（9日）舉辦傳媒交流會，簡介來年發展目標及重點活動，其中包括與香港故宮文化博物館合作，安排首場閉館專場活動，邀請1.4萬名中小學生參觀。



聯會另與懲教署合作，安排委員探訪因反修例事件被捕入獄的青年，協助他們配對KOL（關鍵意見領袖）、電競等新型工種，重新融入社會。



邀請1.4萬中小學生參觀故宮文化博物館

聯會主席鄧灝康表示，聯會成立8年，旨在吸納香港青年企業家、專業人士、社團領袖及政協委員後代等，為他們提供參政議政的平台，提升年輕人的影響力。

他指，聯會將舉辦多個活動，加強推廣國民教育，說好中國故事，培育更多愛國愛港青年，其中「青年穿越故宮之旅」活動與香港故宮文化博物館合作，由今年10月起舉辦6場閉館專場活動，每月1次，將邀請1.4萬名中小學生參觀，望藉此加深青少年對國家歷史的了解，和對中華文化的認同感。

坐落於西九文化區的香港故宮文化博物館。（資料圖片/梁鵬威攝）

此外，聯會與懲教署合作推出「同心圓計劃」，協助因反修例事件被捕入獄但願意改過自新的青年重新融入社會，聯會將安排委員到監獄探訪，了解青年的需求，提供就學及就業機會，並助他們配對新型工種，如KOL、電競、寵物美容等。

香港政協青年聯會第五屆執委會由河南省政協委員鄧灝康擔任主席，就職典禮將於9月16日在灣仔會展舉行。新一屆執委會共11個工作委員會，今屆新增了創新及科技、經濟發展，及學生事務委員會，將積極與內地機構夥伴聯繫，為各界尤其是青年及學生，提供專業資訊及交流平台，提升本港競爭力。