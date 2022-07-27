建制醞釀修例狙擊中大　改組校董會「必做」：可設校委會掌實權

中文大學校董會較早前通過校長段崇智續任3年，引發部份建制派不滿。據悉，有立法會議員醞釀提出修訂《中文大學條例》，改變校董會之組成。現時，中大校董會成員多達50多名，除了正副校長、書院院長、學院及研究院院長外，還包括由書院校董會選任等；但由特首委任及立法會議員出任的席位只有9個，換言之大多數校董席位都由校內人士出任。

建制派對中大及段崇智的狙擊，源於不滿段於2019年反修例期間的表現。有不願具名的立法會議員向《香港01》表示，改組中大校董會是「必做」的事，形容目前校董會由校內人士把持予人「圍威喂」的感覺。不過，有非建制派則指大學有其既定遴選程序，只要沒違規，不應因個人不滿而窮追不捨，甚至嘗試修例，否則形同政治干預學術，並非在成熟制度內發生。



「七一」前夕攻勢一度暫緩

建制派對中大及段崇智不滿，源於段反修例期間與學生的互動、並曾公開表示警察如有濫用暴力情況經查證後須譴責、在二號橋衝突期間又呼籲警察撤退。即使後來段聯署支持制訂《港區國安法》、與學生會割席導致最終解散，亦未能「洗底」平息建制派不滿。

中大校董會今年4月通過段崇智續任，當時建制派質疑為何段2023年才任滿，卻要提早續任，質疑趕在梁乃鵬卸任校董會主席及政府換屆前完成。而在該會議上，據報當時3名立法會議員校董張宇人、劉國勳及麥美娟都投了反對票。

不過，其後建制派收到「溫馨提示」，在「七一」回歸25周年前夕暫緩爭議，是以狙擊行動短暫擱置。隨著新政府上任，議題再次浮出水面，有兩名不願具名的立法會議員向《香港01》表示，建制派內部確有多人正研究修改《中文大學條例》，具體方式未定，但改變校董會組成是「必做」的一件事。

建制稱有政治條件提改組 或參考港大模式

該人解釋，中大是目前資助院校之中，少有校董會校外成員少於校內成員，予人感覺「圍威喂」不受社會監察。正如張宇人較早前在報章撰文指，自2002年教資會《宋達能報告》提出檢討大學管治架構，中大過去兩次嘗試改組校董會但都因學生和當時部份立法會議員的反對而失敗。如今政治環境已變，大有條件重提此事，主要視乎教育局認為有否需要。張宇人截稿前暫未回覆查詢。

另一議員指出，如果真要修改《中大條例》，有不少例子可供參考，例如港大雖設校董會，但實際管治權力卻落在以校外委員為主的校務委員會上。

梁振英於社交網先「慶祝」段崇智未獲授勳，再附和修改《中大條例》的說法。（梁振英fb截圖）

梁振英「慶祝」段崇智不獲授勳

一直狙擊中大的全國政協副主席梁振英，今早繼續在社交網站發炮，說道今日「喜聞兩則：1、今年七一授勳名單中從來沒有中大校長段崇智。 2、有立法會議員醞釀拋出修改《中文大學條例》倡議，也有議員要求介入將段崇智『搣柴』。」

計劃競逐中大議員校董的工聯會立法會議員鄧家彪表示，目前議員的意見很清楚，不希望中大校長聘任一事不了了之，會繼續在議會內跟進，至於具體方法未有共識。他強調作為中大校友，無意對中大作出任何攻擊，中大有很多優點，但不希望這些爭議未來繼續纏繞大學發展，希望找方法好好處理。

非建制派：窮追不捨等同政治干預學術

不過，有非建制派人士私下慨嘆，大學本身有其遴選程序，只要過程中沒有違反規則，不應如此狙擊。如因對個別人選不滿，就對大學窮追不捨、嘗試修改法例、揚言阻撓撥款通過，此等同政治干預學術，並非一個成熟制度內應該見到：「這跟他們（建制派）過往所指的政治掛帥有何分別？」