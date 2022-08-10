民建聯、工聯會等支持白皮書　梁美芬指一國兩制為統一台灣而設

香港立法會議員梁美芬今日（10日）發文指，國家頒布《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，指若各國放棄「一個中國」原則便會引發戰爭，且「一國兩制」本來就是為了統一台灣而設，並呼籲台灣人民表達意見。



工聯會亦發文支持「白皮書」，認為是反制美國眾議院議長佩洛西訪台的有力舉措。民建聯則表示，白皮書向世人清楚說明，挾洋謀獨沒有出路，以台制華注定失敗。



提到「一個中國」原則亦是國際秩序的基本標準，如果各國放棄國際秩序及國際法律就表示戰爭即將來臨。她希望台灣主動在如何在台灣落實「一國兩制」提出更多觀點和意見，主動参與、提出建議，讓台灣版「一國兩制」能令台灣人民增加安全感及幸福感。她亦指她衷心相信兩岸人民都追求和平，而放棄一個中國原則等如戰爭，相信這絕不是台灣人民的選項。

她指很多人以為《憲法》第31條是主要解決香港及澳門的回歸問題，其實國家領導人對於《憲法》修訂及制定都有長遠發展的歷史觀。

香港落實「一國兩制」非常成功，亦屹立在國際金融中心的地位，可是佩洛西訪台令兩岸和中美關係動盪，令台海局勢以至世界和平亮起紅燈。

梁美芬。（資料圖片）

另外，工聯會亦發文支持白皮書，認為這是對近日佩洛西訪台反制的有力舉措，白皮書嚴正重申台灣是中國領土的事實和現狀。

工聯會指台灣民進黨導致兩岸關係緊張，外部勢力更煽惑鼓動「台獨」分裂勢力滋事挑釁，既違背求和平、促發展、謀共贏的時代潮流，也違背國際社會期待和世界人民意願。指任何挑戰一個中國原則的舉動，都必須予以抵制。

民建聯指會為推動統一大業作出積極貢獻

民建聯認為，《白皮書》向世人清楚說明，挾洋謀獨沒有出路，以台制華注定失敗，有力展示了祖國統一大業不可阻擋的歷史趨勢。該黨指，「一國兩制」在香港成功實踐，充分證明「一國兩制」行得通、辦得到、得人心，符合全體中國人民的利益，也符合世界人民的利益，是實現祖國完全統一的最佳制度安排。民建聯將繼續全力維護「一國兩制」在香港的實踐，阻止任何外部勢力干預香港事務和中國內政、破壞香港的繁榮穩定，並為推進祖國的統一大業作出積極貢獻。