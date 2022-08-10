台灣問題白皮書：香港局勢一度嚴峻　中央舉措完善一國兩制體系

國務院今日（10日）發表《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，當中有提述香港，重點提及「一國兩制」在港澳兩地順利實施，並在香港出現嚴峻局面後，中央採取一系列標本兼治的舉措，堅持和完善「一國兩制」體系，為推進依法治港治澳、促進「一國兩制」實踐行穩致遠打下了堅實基礎。



白皮書提到，2015年7月，第十二屆全國人民代表大會常務委員會第十五次會議通過《中華人民共和國國家安全法》，規定：「中國的主權和領土完整不容侵犯和分割。維護國家主權、統一和領土完整是包括港澳同胞和台灣同胞在內的全中國人民的共同義務。」

白皮書回顧歷史，指前中共領導人鄧小平在爭取和平解決台灣問題思想的基礎上，確立了爭取祖國和平統一的大政方針，創造性地提出了「一個國家，兩種制度」的科學構想，並首先運用於解決香港問題、澳門問題；前國家主席江澤民實現香港、澳門順利回歸祖國，實行「一國兩制」，對解決台灣問題產生積極影響。

白皮書強調，「一國兩制」提出以來，台灣一些政治勢力曲解誤導，民進黨及其當局不遺餘力地造謠抹黑，造成部份台灣同胞的偏頗認知。「事實是，香港、澳門回歸祖國後，重新納入國家治理體系，走上了同祖國內地優勢互補、共同發展的寬廣道路，『一國兩制』實踐取得舉世公認的成功。同時，一個時期內，受各種內外複雜因素影響，『反中亂港』活動猖獗，香港局勢一度出現嚴峻局面。中國共產黨和中國政府審時度勢，採取一系列標本兼治的舉措，堅持和完善『一國兩制』制度體系，推動香港局勢實現由亂到治的重大轉折，進入由治及興的新階段，為推進依法治港治澳、促進『一國兩制』實踐行穩致遠打下了堅實基礎。」