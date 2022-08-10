台灣問題白皮書︱多次提及香港　劉兆佳：提醒港府做好示範作用

解放軍近期在台灣周邊軍演，引發國際關注之際，國務院台灣事務辦公室、國務院新聞辦公室周三（10日）聯合發表《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，為中國政府時隔22年再發布台灣問題白皮書。內容多次提述香港，當中特別提到香港「一國兩制」實踐過程中曾遇到嚴峻局面，而北京對台堅持「和平統一、一國兩制」基本方針。

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，北京在此時機發表白皮書，對香港有兩重意義，其一是提醒特區及內地政府，好好發揮「一國兩制」對台的正面示範作用；另一方面，也是警告台獨分離勢力不要步上香港反對派的後塵，以為北京不敢果斷出手。



劉：台方接受「一國兩制」 條件比香港優厚

劉兆佳指，在近日台海軍演後，中方已經證明自身有能力及決心，在必要時以非和平手段達到國家統一，這對台獨勢力及美國都能產生阻嚇作用，因此以「一國兩制」達到國家統一，現時對台灣同胞吸引力比以往更大。他提到，在這時機發表白皮書，旨在提醒台灣要慎重思考，北京不可能容忍台獨或是兩岸長期分治，只要台方接受「一國兩制」的框架，可以避免非和平的災難性後果，而獲得的「一國兩制」條件，也可以比香港優厚得多，包括直接選舉領導人、內地不駐軍、參與全中國層面的管治工作、更大國際活動空間等。

劉兆佳又指，往後內地和香港政府有責任講解清楚，「一國兩制」在香港的基本原則是什麼，尤其是愛國者治港、不能成顛覆國家基地，在這些前提下「一國兩制」有足夠的空間發展，減低台灣同胞對「一國兩制」的誤解，因過往內外敵對勢力往往借香港的狀況，塑造「一國兩制」失敗的假象，阻礙兩岸統一。

劉兆佳。（資料圖片）

此外，劉兆佳指香港日後也要充分發揮「一國兩制」的優勢，更好分享國家發展紅利，繼續擔當國際大都會，但任何民主人權自由，都要在「一國兩制」的大框架下推進，特區亦要尊重內地社會主義制度以及中國共產黨的管治。以上這些情況，香港對於台灣有很好的示範作用，為國家完全統一有所幫助，因此港府未來必須把握好。

劉兆佳相信，白皮書對台獨勢力有警惕作用，尤其香港反中亂港勢力的下場前車可鑑，千萬不要低估北京對維護國家安全和領土完整的無比決心，以及陸方在這方面的能力，「台獨和西方敵對勢力，可能由始至終都估不到中央會強硬對付反中亂港分子，以為中央不敢出手，以北京的善意當成軟弱。」