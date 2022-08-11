沙半山手記｜自由黨撤榮譽主席割蓆田少　拆解退黨元老四缺一之謎

曾幾何時，自由黨幾乎與田北俊劃成等號，但隨着田少近年淡出領導層，自由黨的「建制壞孩子」形象，已洗脫得八八九九，為何自由黨昨日仍決議取消榮譽主席職位呢？



知情人士向沙半山表示，黨內一直有聲音質疑田少不時以榮譽主席身份對外發言，事前未與黨商討，形容是「綁架黨的立場」，因此部署透過廢除榮譽主席職位，與之切割，結果觸發田少、周梁淑怡和劉健儀3名元老退黨，也是預期之中。



自由黨3名元老退黨。（資料圖片）

自由黨中人：早醞釀廢除榮譽主席

自由黨昨開中委會前夕，3名元老率先向外發放退黨信，不約而同指相關議程未與他們事先商討或諮詢，批評黨主席邵家輝處理手法獨斷獨行，毫不尊重。不過，有自由黨中人表示，撤除榮譽主席已醞釀一段時間，今年初已就多個方案討論，7月的常委會亦曾深入討論，之後提交中委會決議，作為主要成員的田北俊、周梁等人，沒可能不知道相關議程。

有知情者更向沙半山稱，黨內高層亦曾勸田北俊退任榮譽主席，但田不答應，於是要考慮其他方法與田北俊「切割」，最終決定取消榮譽主席職位。有黨中人指，今次是中委「一致通過」決議，形容是「等咗好耐」的決定，反映「人同此心」，希望與田少劃清界線。

方剛。（資料圖片/羅君豪攝）

事實上，3名元老的退黨信，亦幾乎是「畫公仔畫出腸」，其中周梁淑怡形容廢除職位是「精心部置」肯定通過，田北俊亦提到議程「已取得不少中央委的授權書」，可見3人已知大勢已去，不如主動離開。有黨中人指，自從張宇人2016年接任黨主席後，自由黨的路線已大幅調整，昔日田少奉行的偏中間路線不復再，黨內亦以張宇人、邵家輝等人為首，過往手執話事權的田北俊，已成為黨內少數派。

方剛無退黨 獲領導層遊說

值得注意的是，自由黨原本有4名榮譽主席，方剛是唯一一人沒有跟隨退黨。沙半山聽聞，黨領導層就廢除榮譽主席一事與方剛接觸，方剛對此亦顯得無所謂，結果方剛未隨其他元老離開，仍是自由黨成員。被視為田北俊派系的前黨魁鍾國斌，據聞未有出席今次中委會，去向如何暫不得而知。至於3名元老退黨，會否影響自由黨發展，有中委說，田少已很少參與黨務和開會，對該黨運作不會有大影響，亦相信不會引起退黨潮。

田北俊。（資料圖片）

田北俊、周梁淑怡等人在1993年創立自由黨，標榜代表商界利益，30年來經歷風風雨雨，曾經臨陣倒戈反對23條，贏過直選又試過全軍覆沒，田北俊可說是自由黨最具象徵性的人物，今次離開一手創立的政黨，也一如其從政經歷，充滿戲劇性。有政界中人就認為，香港進入新政治時代，田北俊這類傳統精英或許已「不合時宜」。