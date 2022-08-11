撤「榮譽主席」元老退黨　田北辰：自由黨冇田北俊只是普通生意人

自由黨昨日（10日）通過決議撤銷「榮譽主席」頭銜，3名創黨元老兼榮譽主席田北俊、周梁淑怡和劉健儀憤而退黨。田北俊胞弟、實政圓桌立法會議員田北辰表示，今次事件源於基本尊重問題，自由黨作為商界政黨，「做生意又好、做政治又好，互相尊重都係基石」。

田北辰接受《香港01》查詢時表示，退黨的三人立場較為強烈，認為今次事件意味着中間路線退場：「無論如何，田北俊不在自由黨仍然係田北俊，但自由黨冇咗田北俊就係一班普通生意人。」



若要勸退田北俊 大可循選舉方式

田北辰向《香港01》表示，兄長對自由黨領導層的舉動感詫異，因為近兩年他已少談政治，亦再無於網絡上「抽水」，最多衝突的時期已經過去，質疑為何此時取消「榮譽主席」頭銜。田北辰認為，若自由黨認為田北俊應退任，大可透過選舉方式改變；導致退黨收場相信是大家理念不同，「如果佢地取態一致，就唔會有問題啦」，形容是因了解而分開。

中間路線退場 只一把聲音非自由黨初衷

提到田北俊與現時領導層的路線分歧，曾加入自由黨的田北辰指，如果黨內只有一種聲音「實係好事」，但這不是自由黨成立的初衷。他又指，自由黨代表利益階層，與另一商界政黨經民聯無分別，同樣只有功能界別議席，「好多人同我講話分唔清」，只剩下一班生意人，笑言兩黨可考慮合併。

至於會否邀請胞兄加入實政圓桌，田北辰說過往兩度加入政黨，但發現「愈少人愈少束縛，愈多人愈多妥協」 ，沒有政黨身份更能貫徹自己理念。