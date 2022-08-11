方仲賢出獄將赴英　麥美娟願聆聽年輕人聲音：為每一位青年服務

浸會大學學生會前會長方仲賢，反修例期間因購買鐳射筆、遇警截查時不合作，而被判拒捕及妨礙司法公正罪成、判監9個月。他今日（11日）刑滿出獄，透露未來數周內將離港，到英國倫敦大學升學，為期三年，現時未確定之後會否定居當地。

民政及青年事務局局長麥美娟，出席活動時被問到方仲賢一事，她說不論年輕人過往有何行為、或者未來作何打算，都希望他們能夠受惠於民青局的工作，並願意聆聽他們的聲音，目前自己的工作是為每一位年輕人服務。



方仲賢涉藏鐳射筆案判監9個月，今日出獄。(盧翊銘攝/資料圖片)

年底發布青年發展藍圖 涵蓋七大範疇

方仲賢審訊期間曾向法庭求情，指已分別獲倫敦大學亞非學院及格拉斯哥大學取錄。他今日透露，已決定赴倫敦修讀國際關係。被問到離港在即，會否感到不捨，他回應指「無，呢度只會沉淪」，並希望赴英後有新開始。

麥美娟則指，每個年輕人無論過往有何行為、做過甚麼，或者將來打算去哪裡都好，「喺呢一刻我哋所做嘅工作係為咗每一個香港年輕人。」她指希望每位年輕人都能受惠於民青局的工作，並且願意聆聽年輕人的聲音。

民青局預計年底發布第一版本《青年發展藍圖》，涵蓋七個範疇，其中希望年輕人可以解決四業，即就業、學業、創業以及置業問題，令年輕人在港找到發展機會。

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呼籲長幼接種 區議會組成未有定案

麥美娟今日出席地區長幼接種疫苗活動，呼籲市民盡快接種，又指見到有家長攜同一歲四個月的小朋友接種，亦有少數族裔和長者。她指已知有長者已經打第四針，亦有人使用上門接種疫苗服務。

提及未來區議會產生方法，她表示仍未有具體方案。就區域組織或者地方行政正進行檢討，未有定案，而組成方法會按《基本法》97條釐定。