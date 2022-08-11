青衣站、兒童醫院8.15起提供兩款疫苗　母嬰健康院可為幼童打科興

公務員事務局表示，為增加渠道便利長者幼童接種新冠疫苗，由本月15日起，港鐵青衣站社區疫苗接種中心和香港兒童醫院兒童社區疫苗接種中心，將同時提供科興和復必泰疫苗的接種服務。

此外，在同日起，母嬰健康院亦會為6個月至3歲的幼童，在接受已預約的常規服務時，同時提供科興疫苗接種服務。



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現場將區分兩款疫苗接種區域 周五起可預約

公務員事務局指出，港鐵青衣站社區疫苗接種中心和香港兒童醫院兒童社區疫苗接種中心，將由8月15日起，同時提供科興和復必泰疫苗的接種服務。市民可由明日上午9時起預約服務。

香港兒童醫院會為6個月至17歲的幼童和青少年接種科興疫苗；而年齡介乎5歲至11歲的兒童，則仍可繼續在該處接種復必泰疫苗。現場會有適當分隔和指示，區分兩款疫苗的接種區域。

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冀增接種渠道

公務員事務局局長楊何蓓茵說，希望地盡其用，增加接種渠道，以向市民提供更方便快捷的服務和選擇，亦為兒童和長者推出便利措施。她又指，現時長者健康中心亦向使用者提供接種服務，方便並鼓勵「一老一幼」盡快接種疫苗。

為年齡六個月或以上人士提供科興疫苗的接種中心：



北角渣華道體育館

佐敦官涌體育館

沙田源禾路體育館

觀塘創紀之城5期

長沙灣香港紗廠

港鐵青衣站（由8月15日起）

九龍灣香港兒童醫院兒童社區疫苗接種中心（由8月15日起只供6個月以上至17歲青少年接種，不設「即日籌」）

