打擊衞生黑點無諮詢民主派？卓永興：唔想分乜派乜派　要綜合判斷

政務司副司長卓永興今日（12日）主持跨部門記者會，交代「地區事項統籌工作組」即將開展的打擊衞生黑點計劃。被問到釐清600個衞生黑點時有否詢問民主派意見，卓永興說：「唔想分乜派乜派！」卓指工作組只是綜合各方意見及視察結果，判斷該地點的問題能否構成黑點。



冀解香港「老大難」環境衞生問題 提升香港國際形象

卓永興今早率跨部門代表召開記者會時表示，「地區事項統籌工作組」8月中起，分兩階段進行清潔600個衛生黑點及改善市容工作，會加强社區參與，已收集各方意見，望能解決本港「老大難」環境衞生問題，並提升香港國際形象。

會諮詢地區人士 定黑點取決投訴量及嚴重程度 卓永興：係一個綜合性去睇

被問到釐清衞生黑點時，有否詢問民主派意見，卓永興回應表示，不想刻意分門派別，工作組從多個途徑收集用以釐定衛生黑點的意見，包括投訴熱線、區議會、地區人士，及媒體等，而地點最終是否被列入黑點名單，取決於投訴量及投訴的嚴重程度，再諮詢地區人士意見，加上部門同事的視察結果，綜合作出判斷：「唔係要點樣打分，呢個係一個綜合性去睇，係咪某一個問題能構成衛生黑點。」

另外，卓永興提到過往部門分工不清，指工作組會釐清領頭部門，建立標準運作模式，舉例指部分後巷衞生情況誇張，有垃圾甚至車輛被棄置，權責牽涉多個部門，當局在處理上曾遇上樽頸位，不過工作組現已為各狀況找出領頭部門並完成分工，又獲地區人士反映不少意見，各部門會即時跟隨指示工作。