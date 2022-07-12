李家超設4工作組勵行新政　副政務司督導市政：首招全港清潔運動

新政府成立四個工作組，處理跨代貧窮、土地房屋及地區事務等，今日分別召開首次會議。政府發稿，由政務司副司長卓永興督導的「地區事項統籌工作組」，今日訂出首階段工作的具體行動計劃，包括在一個月內開展「香港新市容」全港清潔運動，為期3個月，當中三個工作重點，包括強化日常清潔工作、重點處理衞生黑點；加強宣傳教育及社區參與；以及加大執法力度。



將釐清各環境問題誰屬 督導制定行動計劃

卓永興今日主持了工作組首次會議，他指「香港新市容」旨在短時間內提升香港環境衞生，並確保改善是可持續、而非曇花一現。相關部門須在一周後提交工作行動綱領，以便由工作組協調整合，統籌部門快速起動。工作組將釐清各環境衞生問題責任誰屬、且理順流程；並將督導相關政策局和部門制定持續的行動計劃、績效指標，以及評估成效的制度。

會上訂定了目標和計劃，著手處理跨部門的「老、大、難」地區環境衞生和街道管理問題，包括非法棄置垃圾、樓宇滲水、冷氣機滴水、鼠患、垃圾屋、阻塞街道等。工作組將提出針對性的根治方法，並會發揮跨部門督導統籌功能，並希望藉行動經驗建立「標準運作模式」，供各區恆常化執行。

著手冷氣機滴水、鼠患、阻街等問題

工作組將由環境及生態局主力推動，成員來自17個政策局和部門，出席首次會議有房屋局、漁農自然護理署、屋宇署、渠務署、食物環境衞生署、路政署、民政事務總署、政府新聞處、海事處、香港電台、教育局、警務處、地政總署、康樂及文化事務署和運輸署。工作組會在兩星期後召開第二次會議。