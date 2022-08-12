衞生黑點︱8.14起重點打擊逾600黑點　卓永興：部門以往分工不清

政務司副司長卓永興主持的「地區事項統籌工作組」，將會推動「香港新市容」全港清潔運動。卓永興今日（12日）率領環境及生態局局長謝展寰、房屋署、食物環境衞生署等官員講述政府打擊衞生黑點計劃。卓永興宣布，政府將分兩個階段展開打擊衞生黑點計劃，首階段下周日（14日）起展開，為期三個月，將清理逾600個黑點，包括冷氣機滴水問題，重點打擊300多個垃圾棄置黑點，至10月起推改善市容行動。



卓永興形容，以往各部門分工不清晰，工作組會釐清領頭部門，建立標準運作模式，把工作分配給各部門在地區持續執行，亦會檢視環境衛生相關法例，必要時會積極考慮修例，增加執法效率及阻嚇力。



▼8月12日 政府跨部門代表交代「地區事項統籌工作組」打擊衞生黑點計劃▼



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【12:40】至於屋宇署的招牌診斷系統，屋宇署署長余寶美說，工作組向創新科技署申請撥款406萬，系統已經招標程序，與中標公司的合約進行中，預計下年會完成。回應到人面辨識的疑慮，余寶美表示，系統攝到的車及人臉均會自動模糊化，因此不會看見人樣。而系統的準確度仍在測試當中，人工智能需時學習，例如招牌沒有明顯損壞，系統或難於判斷該招牌是否被棄置，不過期望日後準確度能達至少九成。

【12:15】謝展寰又説，針對鼠患問題推行了兩個措施，包括成立19隊夜間防治鼠患流動隊，留意到以往日間擺放捕鼠籠會阻礙市民日常活動，加上老鼠在夜晚更活躍，捕鼠藥更新鮮，吸引力更大，因此雖然未有未有具體數字，但已經看見部分有地方的成效已比以往日間工作的有改善，日後整理好數據後能更具體顯示效果。

【12:10】被問到三個月時間是否足夠清除黑點時，卓永興指計劃今年開始工作，一定會持續一段日子，當市民習慣城市清潔，問題自然會減少，對於有關部門間分工不清問題，現已理順分工和流程，亦會檢視相關法例，亦會考慮修例。現時法例採取行動會有困難，所以制度上會協調督捉各部門，給予明確目標，以達到持續改善環境問題。

【12:00】屋宇署署長余寶美預計今年內清拆及處理的棄置及失修招牌不少於1700個。

【11:55】食物環境衞生署署長楊碧筠表示，每日有萬幾位清潔工人服務香港，每天止少清潔全港街道一次，全港每日收集的垃圾近6,000公頓。 經過當局收集市民意見和透過工人的觀察，已辨識到各區的衞生黑點，將會加大力度打擊，包括增加人手處理非法棄置垃圾、延長垃圾收集站時間，應對午夜需要、推出夜間鼠患防治隊等。她補充指，由於早上的街道人來人往，不利解決鼠患問題，因此小隊將善用夜晚，利用鼠患活躍時間去捕捉，如在街市放置捕鼠器等，希望可以減少對市民的滋擾，同時可改善衞生問題。

【11:48】房屋署署長王天予指，按需要在公共屋邨垃圾站加設閉路電視，防止非法棄置垃圾，在鼠患嚴重地點加置捕鼠器。她又表示會突擊檢測承辦商清潔力度，並加強宣傳，推行社交媒體和講座等，呼籲大眾關注衞生問題。

【11:46】環境及生態局局長謝展寰表示，鼠患是其中一個市民最關注問題，曾多次實地了解食環署前線人員及外判商工作，在工作模式、流程、技術、管理各方面找出可以改善地方，提升成效，未來會推動及嘗試更具針對性的措施，包括在全港各區成立夜間防治鼠患流動隊，在深夜補鼠，加強效能。另外，當局會利用新技術工具，並檢視計劃效果，例如制定綜合鼠患指數，及聆聽社區人士、滅鼠業界意見。

【11:44】卓永興形容以往部門分工不清晰，工作組會釐清領頭部門，建立標準運作模式，把工作分配給各部門在地區持續執行，亦會檢視環境衛生相關法例，必要時會積極考慮修例，增加執法效率及阻嚇力。

【11:43】卓永興指，「地區事項統籌工作組」會加強清潔另外4,000個衞黑點，包括街道、街市、公廁、行人隨道、沙灘等，，希望市民可以感受到街道的改變，有助改善香港的國際形象，顯示香港人素質。卓永興強調，街道清潔必須有賴全港市民的配合和努力，期望香港人可以共同努力，保持香港街道整潔。

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【11:40】卓永興指，現時有不同衞生黑點問題，如非法棄置垃圾、後巷鼠患嚴重等，不過衞生問題涉及多個部門，權責不清，因此是次成立小組目的為釐清分工，解決「老大難」的環境問題。

首階段打擊衞生黑點工作將於8月14日開始，將會重點打擊 600多個衞生黑點，如街道、後巷、垃圾棄置黑點、阻塞街道及冷氣機滴水等問題，期望可以到做迅速移除垃圾，另外亦會加強對市民的教育和加強執法力度，同時定期開會檢討成效。

【11:38】政務司副司長卓永興宣布分兩階段展開打擊衞生黑點計劃，首階段8.14展開，為期三個月，將清理逾600個黑點，包括冷氣機滴水問題，重點打擊300多個垃圾棄置黑點，至10月起推改善市容行動。

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卓永興在7月12日主持了「地區事項統籌工作組」的首次會議，訂定了第一階段工作的具體行動計劃，包括開展「香港新市容」全港清潔運動。他透露第一階段的三大工作重點，包括強化日常清潔工作、重點處理衞生黑點；加強宣傳教育及社區參與；加大執法力度。

卓永興當時提到，要理順現境衞生的工作流程，建立「標準運作模式」，由工作組督導各政策局和部門制定行動計劃及績效指標，並持續推動社區參與和宣傳。