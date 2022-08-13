葉劉為減辣論解畫　稱新聞誤導：發言會更小心　繼續對外解釋政策

身兼行政會議召集人的新民黨主席葉劉淑儀，早前接受《彭博》訪問，稱可考慮免除內地客買樓繳付雙重印花稅，令外界誤以為是政府立場，觸發地產股波動。葉劉今日（13日）再回應事件，認為誤會由《彭博》標題引起，解釋當時受訪只是提出吸引人才的有效方案，以後會小心解釋清楚，自己仍會積極接受訪問，對外解釋政府政策。

葉劉早前公開反對收回粉嶺高爾夫球場建公屋，擁有該球會會籍的她表示，過去及未來都不參與行會就該球場發展所作的任何決定，避免利益衝突問題。



新民黨下月將向李家超提減辣建議

葉劉淑儀早前已就「印花稅」事件澄清，該建議只是新民黨立場，她今天再回應事件，認為誤會由彭博標題引起：「因為當時受訪，係就點樣吸引人才作回應，（我）指出可以考慮嘅方案。而彭博嘅標題就寫政府已經考慮緊，所以引起誤會。」

她指，行會召集人的發言有影響力，召集人或者行會成員過去都經常努力為政府對外解釋政策，譬如前任召集人陳智思一直努力對外媒進行解釋工作，她強調這個工作會繼續，但以後發言會更加小心。她指，新民黨下月將與行政長官李家超見面，屆時會提出該「免稅」建議。

5行會成員擁球會會籍 過去未來都避席

作為首位有政黨背景的行會召集人，亦是同時在任立法會議員的第一人，葉劉多重身份，甫上任已備受關注。她早前亦公開表態，稱無必要收回粉嶺高爾夫球場建屋，建設政府審慎考慮。未來這個議題仍可能被提上行會，但行會中，包括葉劉在內共5人擁有該球會會籍，可能出現利益衝突。葉劉強調，但凡有會籍成員，過去都沒參加相當討論：「逢係同球場有關嘅決定我哋都冇參加，將來亦唔會參加，我同呢幾位同事都完全唔會介入有關決定。」

葉劉淑儀今日出席新民黨議員李梓敬的議辦開幕禮，民政及青年事務局局長麥美娟、保安局局長鄧炳強等都有參與。