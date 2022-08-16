政圈風聲︱膠袋徵費加至2元難過關　折射直選議員與選委界矛盾

政府早前建議將膠袋徵費由現時的5毫加至1元，並取消豁免冷凍食品的徵費，於年底實施，在立法會引起一輪爭議。事緣有數名議員提出，政府應直接加價至2元，讓市民感到「肉赤」而不拿膠袋，進一步減低棄置量，預告會提出修訂，但建議引起不少地區直選議員不滿。

據悉，手執18票的立法會第一大黨民建聯對加價至2元的建議甚有保留，認為在如此經濟環境下，貿然大幅增加收費對市民日常生活有明顯影響，因此修訂獲通過的機會看淡。更有人質疑，出身功能界別與「國家隊」的議員，思考政策時低估對普羅大眾的衝擊，不夠「接地氣」。



政府對修訂持開放態度

政府早前倡議把收費增加一倍至每個膠袋1元，但有部份立法會議員及環保團體質疑效用，因此在7月5日的相關附屬法例小組委員會上，有委員建議將收費增至2元，政府其後回覆表示，循序漸進調整收費水平較為合適，但同意每個膠袋兩元能進一步鼓勵市民減少使用塑膠購物袋，因此持開放態度。

上周小組委員會開會期間，選委界議員陳紹雄、建測規園界謝偉銓，均提到當局提出加費至1元金額不大，市民很快習以為常，倘若之後又要檢視計劃再次調整收費，倒不如一次過大刀闊斧加至2元，提高政策效果。謝偉銓更預告，會在10月的立法會大會上，對相關附屬法例提出修訂，建議提高收費至2元。

不過會上有直選議員明確表達不滿，九龍中直選議員楊永杰質疑以徵費推動減少使用膠袋，方向本身就是錯誤，對基層市民構成負擔，教育鼓勵市民減廢才是最根本。

當時環保署副署長陸嘉健回應指，以現時的經濟環境，政府認為以1元作為起步點會較合適，但由於2元亦在可持續發展委員會報告中獲得一定支持度，如果議員認為要進一步調高水平，從而提出修訂，政府亦會尊重。換言之，政府不會主動提出修訂，但如果議員修訂獲得通過，政府也不會撤回。

據了解，民建聯不支持加費至2元的建議。（資料圖片）

直選議員質疑不知民間實況：自己落區感受吓

但凡涉及加價的政策，最容易引起地區反彈。有直選議員向筆者坦言，支持加價至2元的議員，可能嚴重低估市民的反應，有人更揚言：「你叫佢試下落幾日區，喺超市門外嗌咪『支持膠袋徵費加到2蚊』，叫市民簽名支持，每日兩個鐘就夠」，肯定被市民責難。

有資深議員指，政府不反對議員提修訂，其實潛台詞就是：「提就提過你，最後修訂過咗係你哋（議員）嘅事」，早早劃清界線，讓議員自行承擔政治後果，令人想起前特首林鄭月娥當年回應長提高長者綜援年齡的金句：「係各位議員批嘅」。

民建聯及自由黨不支持

有民建聯中人透露，該黨初步不擬支持加至2元，該人指膠袋徵費自2009年、2015年分階段推行以來，收費一直維持5毫，十多年沒有更新，如果從減少使用的角度，調整至1元可以理解，但加至2元幅度太大，是目前收費的整整4倍。尤其疫情下基層狀況水深火熱，地區同事要向居民解釋加價至1元，已經要十分小心，認為短期內都不適宜加至2元，應該容後再討論。自由黨主席邵家輝表示，該黨不支持加至2元，支持保留1元。

工聯會會長吳秋北表示，內部尚未正式討論此議題，但一定會平衡市民承受能力和政策效用，以及審視有否其他方式可減少膠袋的使用；新民黨主席葉劉淑儀表示，具體立場要留待黨內討論。

在現時立法會中，議員提出的修訂仍要通過分組點票。（資料圖片）

至少20議員不支持 地區＋功能界別通過難度高

根據現時立法會分組點票規則，由議員提出的修訂，需要在地區直選和功能界別（50席）與選委界（40席，4名議員辭職加入政府後剩36席）之中，分別取得在席過半數贊成才可通過。

民建聯現時在立法會坐擁18席，包括地區直選10席、功能界別4席、選委界4席；自由黨則有3席功能界別議席。兩黨加起來，在「地區＋功能」板塊共有17票，已是一個很大的比例。

其他直選議員方面，九龍中楊永杰已早早表明強烈的反對意見；實政圓桌田北辰亦傾向只加至1元，認為要循序漸進，顧及非常環境下市民負擔。九龍西議員梁文廣指，現階段難以接受加至2元的建議，幅度太大，只能接受加至1元。他指，近日亦在地區初步了解過基層市民意見，普遍的反應都是「兩蚊真係多咗少少，但如果政府要加都冇辦法，唯有買少棵菜啦」，認為膠袋徵費不應只着眼於收費，更重要是公眾教育等配套。他希望政府要有自己主見，表明是否接受議員提出的修訂，並提出具體配套措施。

綜上所述，已有至少20名地區或功能界別議員傾向不支持加費至2元。

新界北議員張欣宇回覆筆者指，單靠膠袋收費是治標不治本，不過階段性的改善仍然值得做，而根據政府資料，2元比起1元是更有成效的做法，而購物膠袋並非必需品，相信有其他方法可以克服。

陳紹雄：擬在社區層面爭取支持 否認「離地」

陳紹雄向筆者表示，一向歡迎理性、科學的討論，可持續發展委員會的報告已經表明加至1元可減25%膠袋棄置量、2元則可減低40%，效用十分明顯，而且膠袋不是「剛性需求」，可以教育市民自備購物袋，如果真的忘記帶亦可以下次才購物，或是購買膠袋後下次重用。他表示，之所以支持加至2元，是擔心收1元的經濟誘因不足，令市民習以為常，而正因為現時經濟不景，增加收費才能達到最大的效用。

他認為，支持加費至2元不代表相關議員「不接地氣」，稍後會連同幾位志同道合的議員討論，想方法做好宣傳教育工作，在社區層面爭取市民支持。

謝偉銓則指，提出修訂的主要目的是提醒公眾減少使用，「我唔係想市民俾多啲錢，而係鼓勵大家唔好出呢啲錢，或者就算要買膠袋都可以重用十次八次」，如果議員有其他考慮，不願支持該建議，會坦然接受。

選舉改制後，立法會增至90席，當中包括佔40席的選舉委員會界別，這批被稱為「國家隊」的議員，一向強調以香港整體利益出發，不側重個別地區或界別利益，在推動膠袋徵費這種「不受歡迎」政策時，如何在政策效果與市民感受之間取得平衡，就考驗一眾代議士的政治智慧。