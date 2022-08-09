阿媽習慣將全屋膠袋摺成三角形　慳位又美觀　孩子崩潰揭一致命傷

隨著環保意識抬頭，不少人都會重複利用膠袋，不僅可以省下購買的費用，還可以減輕對地球的負擔。不過，日前一名網友在網路上發文，透露媽媽都習慣把每個膠袋折成三角形，導致自己難以分辨袋子的大小，而貼文曝光後也掀起討論。



日前一名網友在臉書「爆怨公社」上發文，原PO表示媽媽每次看到廚房一堆膠袋，就會好意幫忙把每個都折成三角形，不僅收納方便也美觀。

不過，原PO卻認為相當困擾，因為無法清楚分辨袋子的大小，「在廚房忙的時候，哪怕只是多花個十來秒都會很阿雜，尤其一連打開兩、三個都不是我要的袋子時，真的會想罵髒話」。

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貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「我家也這樣折，然後搞不清楚大小如何」、「超麻煩！只有本人知道大小啊」、「我都買整包新的，膠袋這麼便宜到底在囤什麼」、「真的，我家就是這樣！搞到最後我都不找膠袋，直接加1元再買一個」。

「我家的也是這樣，然後我打開都是驚嚇，因為都不是我要的，還要折回去」、「沒錯，同住屋簷下的人用這方式折膠袋，要用時超困擾」、「我也都會這樣子折，可是不知道大小」。

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另外，也有網友持不同看法，「看得出大小啊！大袋子摺出來的是大三角形 ，小袋子是小三角形，明明就很好分」、「折這樣明明就很好分」、「是不常折吧！常折的看一下大小厚度甚至顏色，就知道是哪家的提袋」。

「折起來很方便啊，看外型就能知道大小」、「我也這樣折！三角形越大代表袋子越大，挺好分的」、「厚度或是大小一看就知道，很好分辨！」、「我也覺得蠻好分的，我也是這樣折，折出來大小都不一樣就看得出來」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】