有議員修訂膠袋徵費加至$2　楊永杰唱反調：基層最受害應全面取消

政府建議今年底將膠袋徵費由5毫加至1元，有議員提出修訂為2元。九龍中立法會議員楊永杰反對，認為膠袋徵費加重基層負擔，反而應取消膠袋徵費，改為加強教育。他指基層市民沒有家傭，每日一早出門上班，無可能日日都帶環保袋，增加徵費對基層影響很大：「點解要帶環保袋出街係基層，唔係全香港市民？」

浸大環境及公共衞生管理理學碩士課程主任鍾姍姍質疑，增加徵費對基層影響沒有想像中大，因明年中將實施垃圾徵費，3公升容量的指定垃圾袋售價3毫，市民可用作購物袋，重複使用後才當作垃圾袋扔掉。



楊永杰批評，膠袋徵費本末倒置，加至1元對中產而言沒有作用，但將大大加重基層負擔。他稱，基層市民是最環保的一群，會重複使用同一膠袋，又稱政府曾指膠袋使用量上升與經濟活動增加有關，將減廢責任轉嫁至基層並不合理，「點解係基層市民負擔，唔係全香港市民一齊承擔減廢責任？」他亦質疑目前膠袋徵費由商家保留，沒有上繳政府或用作環保用途。

鍾姍姍認同要增加膠袋徵費，不過每次增加的效用有時限，預計即使加至2元，效用僅有約1至2年，因一班收入穩定的人士不會對收入感到「肉痛」。但她指出，政府明年中實施垃圾徵費，指定垃圾袋有手環，可用作購物，市民可重複使用多次，最後當作垃圾袋使用，相信屆時膠袋徵費對基層而言，影響不大。