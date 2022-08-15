葛珮帆倡引入非本地培訓牙醫　緩長者及基層牙科護理需求

本港醫護人員一直不足，民建聯立法會議員葛珮帆今日（15日）去信立法會衛生事務委員會，要求盡快加入議程，討論修例引入非本地培訓牙醫，以及為長者提供適切公營牙科護理服務，並邀請政府相關部門派代表出席會議，以期望早日改善本港公營牙科服務，惠及長者及基層市民。



葛珮帆在信中指，本港公營牙科護理服務不足，衞生署轄下11所牙科街症診所雖有為合資格市民提供免費牙科服務，但名額有限，全港各區都出現市民通宵達旦排隊的情況，最終不少人仍因額滿而未獲護理服務。

她指，現時牙科街症只提供脫牙及止痛的緊急服務，未包含補牙、鑲牙等服務，難以為有需要的基層長者提供較全面的牙科護理服務，但「牙痛慘過大病」，除了令長者進食困難，導致營養不良、「終日鬱鬱寡歡」，更可引致其他嚴重疾病。

據統計顯示，截至2022年7月11日，本港僅有2,441名本地註冊牙醫，即每1,000人約有0.3名牙醫，人手比例落後於國際水平。