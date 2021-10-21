外地醫生︱陳肇始料認可名單明年出爐　擁表列外地資格可免試來港

《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》獲三讀通過，外地醫生來港執業另闢免試路徑，食物及衞生局局長陳肇始表示歡迎，指希望吸引更多合資格非本地培訓醫生日後循新途徑來港執業，紓緩公營醫療系統醫生人手不足問題。



陳肇始指通過修例後，政府會立即展開多方面工作，包括準備成立負責制定認可名單的特別註冊委員會，將爭取在本月底公布委員會成員名單，11月內舉行第一會議，並於2022年下半年公布認可醫學資格名單，讓合資格人士申請特別註冊來港執業。



政府與醫專建平台共議專科培訓

除了修例內容外，陳肇始提到不少議員反映醫療系統本身有問題，政府將在專科培訓方面成立全新的平台，讓醫管局、衞生署及香港醫學專科學院共議培訓，包括專科學額等。另外，她說當局稍後會公布專科醫生人力推算結果，作為討論基礎，並參考日後專科服務需求及最大培訓容量等，邀請醫管局制定計劃採用新增硬件支援專科培訓。

陳又指，將檢視相應專職醫療等人手要求、配套等，如有需要額外資源，政府將全力配合。

在具體工作上，陳肇始指當局很快會與4間公營醫療機構，商討特別註冊醫生的評核模式，研究與現有模式共通的核心表現，讓4個機構制定評核內容。對外宣傳方面，港府對外辦事處、醫管局與衞生署的網絡，均將宣傳來港特別註冊的新途徑。

允持續改善醫療系統問題

陳肇始又提到，政府會持續檢視醫療系統的問題，當中四個方向包括挽留醫療人手、增強公私營合作，盡快改善培訓硬件，加強更整全的基層醫療健康系統，改善整體基層醫療及醫管局服務分流及把關，並將設立地區康健中心、再作整合。

陳強調修例以病人福祉為依歸，並考慮醫療系統未來的健康發展。