「啟豐二號」上年沉沒　保釣委員會稱受監控　無法出海日久失修

曾前往釣魚島宣示中國主權的保釣船「啟豐二號」去年7月已沉沒，海事處以浮波包圍筲箕灣避風塘「啟豐二號」沉沒的位置，安排打撈。

「啟豐二號」船主、保釣行動委員會幹事羅堪就表示，港府自2009年起頒發禁制令，禁止「啟豐二號」離開香港海域，般隻因此日久失修，最終於去年7月沉沒。



保釣行動委員會今午攜3個以香港保釣行動委員會、台灣中華保釣協會及澳門保釣行動委員會名義贈送的花籃，到中環和平紀念碑獻花，默哀悼念二戰死難同胞。

下午四時許，保釣行動委員會到筲箕灣避風塘碼頭公布啟豐二號沉沒的情況，因2012年同一時間，由此碼頭出發的「啟豐二號」衝破日本海上自衛隊的圍截，登上釣魚島，插上中華民族的旗幟。

羅堪就表示，委員會於2013、2014年曾嘗試出海，惟每次皆被水警攔截，由於「啟豐二號」沒辦法離開香港，般隻日久失修，最終於上年7月沉沒。

保釣委員會內務副主席曾健成表示，「啟豐二號」成功登島後，2012年曾有內地修船廠承諾幫助維修船隻，但因為禁制令，海事處不容許拖船公司拖走船隻至香港海域外，因此般隻多年一直停泊在筲箕灣避風塘。

保釣行動委員會主席陳裕南批評，政府自2009年起便強行打壓保衛釣魚島的愛國行動，形容是「愛國有罪，保釣遭殃」。